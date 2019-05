Sinner-Tsitsipas | Internazionali d’Italia 2019 | programma | orari e tv

oasport

(Di domenica 12 maggio 2019) Jannikche sorpresa! A 17 anni e per la prima volta nel Centrale del Foro Italico deglid’Italia, l’enfant prodige del tennis nostrano, realizza l’impresa e supera al primo turno lo statunitense Steve Johnson, numero 59 ATP, con il punteggio di 1-6 6-1 7-5, recuperando da 5-2 nell’ultimo parziale. L’allievo di Riccardo Piatti e di Max Sartori, dopo aver ottenuto in stagione riscontri strabilianti come la vittoria nel Challenger di Bergamo e la finale raggiunta ad Ostrava, ha sfruttato come nessuno si sarebbe atteso la wild card, ottenuta attraverso la finale raggiunta nelle pre-qualificazioni. Ora lo aspetta Stefanos, numero 9 del ranking mondiale ed ottava testa di serie, in una sfida tutta Next Gen.d’Italiae tv Quando si disputerà il match? Martedì 14 ...

