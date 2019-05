Rakitic tuona e nega i contatti con l’Inter | sembra di rivivere i casi Modric e Vidal

sportfair

(Di domenica 12 maggio 2019) Ivansi è fatto sentire attraverso i socialndo ogni contatto con l’Inter e con Beppe Marotta: il suo post “Basta inventare cose, lo apprezzerei molto. Mi concentro solo sul Barcellona, voglio rimanere qui per molti anni e vincere il doblete. Inoltre, il mio manager si chiama Arturo Canales“. Ivanha smentito attraverso Instagram qualsivoglia coinvolgimento in una trattativa con l’Inter. Sfuma di già dunque il sogno nerazzurro di vedere un top player come il croato a centrocampo, proprio come successo nelle passate stagioni con. Marotta dovrà cercare altrove rinforzi per la mediana. L'articolocon l’Inter:diessere il primo su SPORTFAIR.