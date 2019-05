Pareggio di bilancio | ora anche la Germania mette in discussione il dogma

Pareggio di bilancio - anche la Germania mette in discussione il dogma : Economisti e imprenditori chiedono di allentare i vincoli costituzionali all’indebitamento. Ma il Governo resiste. A mettere in discussione l’applicazione ferrea della modifica all’articolo 115 della Costituzione è stato per primo un provocatorio saggio scritto da Michael Hüther, direttore dell’Institut der deutschen Wirtschaft, vicino alla Confindustria tedesca...

In Costituzione il Pareggio di bilancio non basta più. Solo per noi : La prima, esplicitata dall'Ufficio parlamentare di bilancio nella sua recente audizione sul Documento di economia e finanza, riguarda il fatto che la situazione attuale non tiene conto delle ...

La UEFA ha deferito il Milan per il mancato Pareggio di bilancio nel triennio 2016-2018 : La Commissione di controllo finanziario della UEFA — l’organo che vigilia sul rispetto delle norme del Fair play finanziario — ha rinviato al giudizio della Camera arbitrale il caso del Milan dopo aver accertato il mancato pareggio di bilancio del club negli esercizi