Ora Riace fa comodo al Viminale Salvini condanna chi censura l' intervento di Lucano alla

Mimmo Lucano sceglie ancOra Riace e dà una lezione all'intero mondo politico : ... forte del pensiero che o si arriva primi tutti, bianchi e neri, del Nord o dei tanti Sud del mondo, o si crepa tutti. Fa come altri eroi civili del Sud fecero ogni volta che ne valeva la pena. Il ...

Mimmo Lucano sceglie ancOra Riace e dà una lezione all’intero mondo politico : Mimmo Lucano si candida. Nel suo paese, Riace, e non per fare il sindaco, ma il consigliere comunale in una lista che vede come candidata a primo cittadino del paese dei bronzi e dell’accoglienza, una donna, Maria Spanò. E la notizia potrebbe finire qui, ma solo se chi scrive fosse cieco e sordo. Perché dietro la scelta di Mimmo, c’è tanto altro, un tanto che parla alla coscienza civile di questo Paese. Mimmo Lucano è un personaggio, nel bene e ...

Riace - Riesame conferma divieto dimOra a Lucano : Roma, 19 apr. - (AdnKronos) - confermato il divieto di dimora a Riace per il sindaco sospeso Domenico Lucano, dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria. Provvedimento che ricade nell'ambito dell'inchiesta 'Xenia' della Procura della Repubblica di Locri sui presunti illeciti nella gestione dei mig

Riace - Riesame conferma divieto dimOra a Lucano : confermato il divieto di dimora a Riace per il sindaco sospeso Domenico Lucano, dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria. Provvedimento che ricade nell'ambito dell'inchiesta 'Xenia' della Procura ...

Riace - confermato divieto dimOra Lucano : 21.54 Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato il divieto di dimora a Riace per il sindaco sospeso Domenico Lucano, nell'ambito dell'inchiesta "Xenia" della Procura della Repubblica di Locri su presunti illeciti nella gestione dei migranti. Il 27 febbraio scorso la Corte di Cassazione aveva annullato l'ordinanza con cui il riesame aveva respinto il ricorso dei difensori di Lucano, rinviando gli atti, per una nuova pronuncia al ...

Per Mimmo Lucano il riesame conferma l'obbligo di dimOra fuori da Riace : Roma, 19 apr., askanews, - Respinta in toto la richiesta degli avvocati di Mimmo Lucano. E' questa la decisione dei giudici del riesame di Reggio Calabria che hanno respinto la richiesta dei difensori ...

Riace : confermato divieto dimOra Lucano : ANSA, - REGGIO CALABRIA, 19 APR - Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato il divieto di dimora a Riace per il sindaco sospeso Domenico Lucano, nell'ambito dell'inchiesta "Xenia" ...

Per Mimmo Lucano confermato il divieto di dimOra a Riace : Il Tribunale della Libertà ha rigettato il ricorso del sindaco sospeso di Riace, Domenico Lucano, sulla misura cautelare che prevede il divieto di dimora nel suo paese, emessa nell'ambito dell'operazione 'Xenia', dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio la prima decisione.Continua a leggere

Riace : confermato divieto dimOra Lucano : ANSA, - REGGIO CALABRIA, 19 APR - Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato il divieto di dimora a Riace per il sindaco sospeso Domenico Lucano, nell'ambito dell'inchiesta "Xenia" ...

Riace : confermato divieto dimOra Lucano : REGGIO CALABRIA, 19 APR - Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato il divieto di dimora a Riace per il sindaco sospeso Domenico Lucano, nell'ambito dell'inchiesta "Xenia" della ...

Mimmo Lucano resterà lontano da Riace : Riesame conferma il divieto di dimOra : Se per la Cassazione non ci sono le esigenze cautelari, per il Riesame Mimmo Lucano deve stare ancora lontano da Riace. La sentenza è stata depositata poco fa al termine di una camera di consiglio durata molte ore. Dopo l’annullamento con rinvio disposto dalla Suprema Corte, infatti, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha rigettato per la seconda volta l’istanza di revoca formulata dagli avvocati Antonio Mazzone e Andrea Daqua. Le ...

???Riace - Lucano indagato per truffa e falso. Divieto di dimOra prolungato per un anno : Ancora per un anno Domenico Lucano non potrà fare rientro a Riace, il centro della Locride di cui è stato sindaco, a causa del Divieto di dimora disposto a suo carico dal Tribunale...

Truffa e falso : altra indagine su Mimmo Lucano. Il divieto di dimOra a Riace prolungato a un anno : La Procura di Locri ha emesso un avviso di conclusione delle indagini a carico di Mimmo Lucano. Si tratta di un’altra indagine sul sindaco sospeso di Riace, 61 anni, al quale vengono contestati i reati di Truffa e falso ideologico in relazione alla gestione dei migranti nel centro della Locride, materia per la quale lo stesso Lucano fu arrestato n...

Riace - l’odissea di Lucano non è ancOra finita : Nessun indizio di «comportamento» fraudolento per Mimmo Lucano: la Cassazione ha annullato con rinvio il divieto di dimora al sindaco di Riace, che lo scorso 2 ottobre era stato arrestato per avere favorito l’immigrazione clandestina celebrando (o tentando di celebrare), secondo l’accusa, un paio di matrimoni «combinati» per evitare l’espulsione di due donne migranti e per avere affidato il servizio di raccolta rifiuti, senza gara d’appalto, a ...