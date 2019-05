Inter | Spalletti non si fida del Chievo | “sarà una partita difficile”

calcioweb.eu

(Di domenica 12 maggio 2019) “La pressione vive sempre in una squadra come l’. Non c’e’ mai un risultato che ti permette di stare tranquillo, c’e’ sempre un obiettivo superiore da dover raggiungere. E’ normale che i nostri avversari vincano le partite, ed e’ normale per noi tentare di vincere tutte le partite che abbiamo davanti”. Sono le dichiarazioni di Lucianoalla vigilia di, sfondamentale per la corsa Champions: “Sappiamo che sara’ unadifficile – aggiunge il tecnico nerazzurro in conferenza stampa -. Niente, se sei impostato male per affrontarlo, diventa facile. Per vincere dobbiamo essere migliori dei nostri avversari, di conseguenza di vogliono tutte le qualita’ che abbiamo nel repertorio. Qual e’ il rischio delladi domani? Quello di non riuscire a vincere, di non ...

