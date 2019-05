VIDEO Cagliari-Lazio 1-2 | Highlights | gol e sintesi Biancocelesti ancora in corsa per

Pagelle Cagliari-Lazio 1-2 : voti - tabellino e Higlights del match -VIDEO- : Pagelle Cagliari-Lazio- Giornata primaverile e sole battente. Lazio chiamata alla prova del nove per tenere vive le speranze d’Europa, Cagliari ormai salvo, ma pronto a vender cara la pelle per provare ad agguantare il 10° posto in classifica. Parte forte la Lazio: primo acuto al 5′ con tiro ravvicinato di Caicedo, tocco sotto che termina […] L'articolo Pagelle Cagliari-Lazio 1-2: voti, tabellino e Higlights del match -VIDEO- ...

DIRETTA/ Cagliari Napoli primavera - risultato 1-1 - streaming VIDEO : Marigosu pareggia : DIRETTA Cagliari Napoli primavera: streaming video e tv, risultato live del match della ventottesima giornata del campionato primavera 1.

DIRETTA CAGLIARI NAPOLI PRIMAVERA/ Streaming VIDEO e tv : fu pari nel match di andata : DIRETTA CAGLIARI NAPOLI PRIMAVERA: Streaming video e tv, risultato live del match della ventottesima giornata del campionato PRIMAVERA 1.

Diretta Cagliari Napoli Primavera/ Streaming VIDEO e tv : sardi per i play off! : Diretta Cagliari Napoli Primavera: Streaming video e tv, risultato live del match della ventottesima giornata del campionato Primavera 1.

VIDEO – Cagliari - Carli furioso : “E’ una barzelletta - se lo sono inventati. Assurdo - contro di loro non sarebbe mai successo” : Cagliari, Carli sbotta ai microfoni di Sky Sport “Non interessa a nessuno di questa cosa che è successa a noi, dobbiamo metterci a saltare sui banchi. Nessuno se ne frega se danno un rigore Assurdo. Come fai a capire se è rigore o meno, se il VAR vogliamo farlo diventare una barzelletta continuiamo così. Un punto per il Cagliari è vita, e perderlo per questo motivo è Assurdo. Per noi fare risultato sarebbe stato grande orgoglio, voi ...

Napoli-Cagliari - rigore inesistente : furia Carli in conferenza stampa -VIDEO- : NAPOLI CAGLIARI rigore- Il Napoli batte il Cagliari 2-1 al 97′ minuto dopo un calcio di rigore inesistente per presunto fallo di mano di Cacciatore in area di rigore. Braccio totalmente attaccato al corpo e contatto con il pallone fuori area. Noi immaginiamo cosa sarebbe successo se un episodio simile fosse stato concesso in favore […] More

VIDEO/ Napoli Cagliari - 2-1 - : gol e highlights - vittoria con polemica - Serie A - : Video Napoli Cagliari, 2-1,: Pavoletti gela il San Paolo che ritrova il sorriso grazie a Mertens e Insigne. Il VAR fa arrabbiare i casteddu.

VIDEO Napoli-Cagliari 2-1 : Highlights - gol e sintesi. Insigne e Mertens rimontano Pavoletti : Il Napoli blinda il secondo posto, rimontando il Cagliari in piena zona Cesarini: il posticipo serale della 35ma giornata della Serie A di calcio fa felici i partenopei e rinvia la festa salvezza dei sardi. Alla rete del vantaggio ospite di Pavoletti al 63′, risponde Mertens al minuto 85, infine è decisivo il rigore messo a segno da Insigne in pieno recupero. Highlights Napoli-Cagliari 2-1 IL GOL DEL MOMENTANEO VANTAGGIO DI ...

Pagelle Roma-Cagliari 3-0 : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle ROMA CAGLIARI: La Roma liquida la pratica Cagliari in meno di dieci minuti. Bastano appena otto minuti agli uomini di Claudio Ranieri per chiudere la partita e portare a casa tre importantissimi punti per la zona Champions League. La squadra capitolina infatti si prende il quarto posto in attesa dei risultati delle partite di […] L'articolo Pagelle Roma-Cagliari 3-0: voti, tabellino e highlights del match – VIDEO proviene da Serie ...

VIDEO Roma-Cagliari 3-0 : Highlights - gol e sintesi. Fazio e Pastore risolvono la partita in avvio : La Roma ha sconfitto il Cagliari per 3-0 nel match valido per la 34^ giornata della Serie A 2019 di calcio, i giallorossi hanno risolto la contesa in avvio: Fazio ha sbloccato la situazione al 5′, Pastore ha raddoppiato tre minuti più tardi. I capitolini hanno poi controllato la situazione di fronte al proprio pubblico dello Stadio Olimpico e hanno conquistato tre punti fondamentali per la corsa verso un posto nella prossima Champions ...

Pagelle Roma-Cagliari voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle ROMA CAGLIARI: Con due pedine fondamentali fuori per squalifica, Ranieri può ricorrere a due soluzioni. Senza Cristante e Zaniolo (e con De Rossi ancora out) restano solo Pellegrini e Nzonzi come coppia davanti alla difesa. Se la Roma dovesse giocare con il 4-2-3-1, il trequartista alle spalle della punta potrebbe essere Schick. Dietro, Manolas […] L'articolo Pagelle Roma-Cagliari voti, tabellino e highlights del match – VIDEO ...

VIDEO/ Cagliari Frosinone - 1-0 - : highlights - decide il gol di Joao Pedro - Serie A - : Video Cagliari Frosinone, 1-0,: highlights e gol della partita di Serie A. Alla Sardegna Arena per la 33giornata del campionato decide Joao Pedro.

Pagelle Cagliari-Frosinone 1-0 : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle CAGLIARI FROSINONE – Giornata ventosa, cielo coperto. Il Cagliari si prepara al tassello decisivo per il balzo salvezza. Frosinone pronto a vender caro la pelle nonostante un piede e mezzo in Serie B. Parte forte il Cagliari, primo affondo con Joao Pedro al 1′, ma il brasiliano viene fermato in calcio d’angolo. Al 7′ […] L'articolo Pagelle Cagliari-Frosinone 1-0: voti, tabellino e highlights del match – ...

DIRETTA/ Cagliari Frosinone - risultato 0-0 - streaming VIDEO tv : formazioni ufficiali! : DIRETTA Cagliari Frosinone streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita, 33giornata Serie A, oggi 20 aprile,.