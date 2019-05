Rainbow Six Siege riscrive le regole | aggiornamento inserisce Fuoco Amico Inverso

La Pro League di Rainbow Six approda in Carolina del Nord per il Six Major 2019 : In occasione del Six Major 2019, uno degli eventi esport più importanti dell'anno che mette in palio mezzo milione di dollari contesi da sedici team, la Pro League di Rainbow Six si sposta niente meno che a Raleigh, in Carolina del Nord.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft: Leggi altro...

Rainbow Six Siege riceve la funzione Fuoco Amico Inverso : Ubisoft pubblica oggi un importante aggiornamento per il suo popolare Rainbow Six Siege che introdurrà una funzione mirata a migliorare l'intera esperienza di gioco, stiamo parlando della funzione Fuoco Amico Inverso.Sul sito ufficiale di Rainbow6.ubisoft.com, la compagnia ha spiegato nel dettaglio in cosa consiste Fuoco Amico Inverso: "quando un giocatore abusa della meccanica del Fuoco Amico per uccidere i propri compagni di squadra, questo ...

Un sondaggio ai giocatori di Rainbow Six Siege fa pensare un possibile ritorno al singleplayer per la serie? : Rainbow Six Siege è una produzione indubbiamente ben supportata da Ubisoft con contenuti periodici, flusso di aggiornamenti che è sempre più prevedibile: in ogni stagione sono lanciati due operatori, una nuova mappa o comunque una rielaborata e anche nuovi oggetti pensati per la personalizzazione.Ebbene, come riporta WCCFtech, Ubisoft dev'essersi chiesta se non fosse il caso di offrire qualche novità. Infatti, come possiamo vedere, stando ad ...

Rainbow Six Siege - in arrivo il Bug Hunter Program : Ubisoft ha annunciato nuovo Programma chiamato Bug Hunter che consente ai giocatori di Rainbow Six Siege di riportare una serie di bug nel gioco e venire così premiati.Il Programma Bug Hunter, come riportato da VG247, è un altro passo negli sforzi di Ubisoft di "identificare e affrontare i problemi di gioco nel modo più rapido ed efficiente possibile", ed incentiverà i giocatori a segnalarli, premiando il primo giocatore a segnalare un bug in ...

PUBG : in arrivo un sistema di progressione delle armi in stile Rainbow Six Siege : Nella giornata di oggi, i server di test del battle royale PlayerUnknown's Battlegrounds hanno ricevuto una patch che introduce un sistema di progressione delle armi in stile Rainbow Six Siege.Come riporta VG247, gli sviluppatori hanno introdotto un sistema che traccia il numero di uccisioni con le varie armi, colpi alla testa e via discorrendo. Esistono dieci gradi di familiarità con ogni arma, composti da altrettanti dieci livelli ciascuno, i ...

La linea di abbigliamento dedicata a Tom Clancy’s Rainbow Six Siege : (Foto: Octopus) Una nuova capsule collection è ufficiale da una collaborazione tra Ubisoft, Octopus e Tanta Roba Label, con testimonial il rapper MadMan e il suo videogioco preferito Tom Clancy’s Rainbow Six Siege e nello specifico al personaggio Fuze. Come si può osservare subito dando un’occhiata alle immagini dei capi d’abbigliamento, c’è tutta una serie di riferimenti ai tre protagonisti di questa speciale collezione. Il ...

Ubisoft annuncia l’evento Rainbow is Magic per Rainbow Six Siege : Ubisoft annuncia Rainbow is Magic, un evento a tempo di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege in cui i giocatori avranno il compito di soccorrere un orsacchiotto di peluche dalle grinfie di malvagi rapitori, in una mappa drasticamente reinterpretata: Aereo presidenziale. Disponibile dall’1 all’8 aprile, in onore del giorno del Pesce d’Aprile, Rainbow is Magic introduce 17 nuovi oggetti esclusivi (senza doppioni nei drop) ...

Rainbow Six : un altro team italiano alla Challenger League : Entrambe le figure citate avevano in mente già da tempo l'interesse per Rainbow Six Siege, titolo Ubisoft in grande ascesa nel mondo, ma anche in Italia: opportunità che si è presentata e poi ...

Rainbow Six Siege : nascono i Nationals targati PG Esports : PG Esports, forte della sua esperienza nel campo degli sport elettronici, applica quindi l'ormai noto formato dei PG Nationals, utilizzato su League of Legends con ottimi risultati, al famosissimo ...

PG Esports e Ubisoft annunciano il campionato ufficiale italiano di Rainbow Six Siege per il 2019 : PG Esports, la prima società totalmente italiana dedicata al gaming competitivo, e Ubisoft, annunciano il campionato ufficiale italiano di Tom Clancy's Rainbow Six Siege per il 2019. Quest'anno sarà infatti la società del Campus Fandango Club a occuparsi della competizione, che prende così il nome di Rainbow Six Siege PG Nationals 2019.PG Esports, forte della sua esperienza nel campo degli sport competitivi digitali, applica quindi l'ormai noto ...

Ubisoft e PG eSports per il campionato italiano di Rainbow Six Siege : PG eSports, la prima società totalmente italiana dedicata al gaming competitivo, e Ubisoft, annunciano il campionato Ufficiale italiano di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege per il 2019. Quest’anno sarà infatti la società del Campus Fandango Club a occuparsi della competizione, che prende così il nome di Rainbow Six Siege PG Nationals 2019. PG eSports, forte ...

Rainbow Six Siege : Operation Burnt Horizon - recensione : Pubblicando la recensione di Operation Wind Bastion, il DLC che ha concluso l'Anno 3 di Rainbow Six Siege, non eravamo certi delle future mosse di Ubisoft. Dopo oltre mille giorni di supporto ininterrotto per il suo sparatutto tattico, il publisher avrebbe potuto abbandonare la canonica formula che prevede quattro principali espansioni all'anno. Con l'arrivo del torneo Six Invitational di gennaio, però, Ubisoft hinvece annunciato che il gioco ...

Apex Legends - Rainbow Six Siege e Fortnite - chi vince la battaglia delle nuove stagioni? : L'avvicinarsi della primavera per Apex Legends, Fortnite e Rainbow Six Siege ha significato l'esordio delle nuove stagioni. Un momento quanto mai unico per gli appassionati delle rispettive community, che hanno così modo di confrontarsi con sostanziose novità che nella stragrande maggioranza dei casi cambiano totalmente il volto all'esperienza videoludica offerta da ognuno dei tre giochi. Basti pensare per esemio che Apex Legends fino ad ora ha ...

Ubisoft sta sperimentando il "fuoco amico inverso" in Rainbow Six Siege : Ubisoft ha da poco annunciato la sperimentazione del "fuoco amico inverso", sistema che mira a ridurre l'impatto dei giocatori che abusano della meccanica del fuoco amico in Rainbow Six Siege, pur mantenendo un certo grado di flessibilità rispetto ai possibili usi accidentali.Come riportano sul loro blog, gli sviluppatori affermano che quando un giocatore spara un alleato (o usa un gadget) comparirà su schermo un messaggio di avvertimento ed in ...