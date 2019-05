Le dimissioni di Siri non sono state chieste per far precipitare la Lega nei sondaggi

Salvini incassa dimissioni Siri e non rompe - governo va avanti. “Presunzione di non colpevolezza principio cardine” : Matteo Salvini esce sconfitto sul caso Siri. Il sottosegretario leghista alle Infrastrutture e trasporti, indagato per corruzione, è fuori dal governo su decisione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il Consiglio dei ministri "ne prende atto", così c'è scritto nella nota ufficiale di palazzo Chigi, "confermando piena fiducia nell'operato del Presidente del Consiglio". Una fiducia non scontata dopo le uscite degli ultimi giorni di ...

dimissioni Armando Siri : Conte “decisione chiara - no a cuor leggero” : Dimissioni Armando Siri: Conte “decisione chiara, no a cuor leggero” Continua la pletora di dichiarazioni attorno alla vicenda Siri, sottosegretario al ministero delle infrastrutture. Uno degli uomini forti della Lega, dopo aver ricevuto un avviso di garanzia, è stato sottoposto a forti pressioni sia mediatiche che politiche, ed è diventato suo malgrado il pomo della discordia all’interno dell’esecutivo. Di Maio da un ...

Luigi Di Maio - la grande menzogna dopo le dimissioni di Armando Siri : cosa sì'inventa il grillino : "Non sono qui per esultare", "non è una vittoria del Movimento 5 stelle", "è stato un Cdm tranquillo e sereno". Inizia con una serie di bugie il discorso di Luigi Di Maio in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri (e basta guardarlo in faccia per comprendere quanto lui stesso non creda a un

Siri - dimissioni senza alternativa : gelo tra M5s e Lega : Resa dei conti tra Lega e Movimento 5 stelle nel consiglio dei ministri sulla vicenda del sottosegretario Armando Siri...

Sondaggi politici Ixè : caso Siri - 61% vota per le dimissioni del sottosegretario : Sondaggi politici Ixè: caso Siri, 61% vota per le dimissioni del sottosegretario Il giorno del giudizio per Armando Siri è arrivato. Si terrà infatti oggi il Consiglio dei ministri che deciderà le sorti del sottosegretario leghista indagato per corruzione. Come riporta il Corriere, in Cdm è prevista una discussione ma non il voto. Il rischio spaccatura è molto alto. Anche ieri i due vicepremier sono tornati sull’argomento mantenendo ...

Governo - Siri : oggi Conte ne chiede le dimissioni in Cdm : Già 15 fa i sottosegretari economici Garavaglia e Bitonci hanno consegnato al ministero dell'Economia il progetto di legge sulla flat tax, comprese le ipotetiche coperture finanziarie. Conte ha già ...

Caso Siri - Di Maio 'Ultimo giorno per dimissioni - faccia cosa giusta'. Salvini 'Se si vota diremo no. I grillini si assumeranno la ... : Cronaca Inchiesta tangenti sull'eolico, il sottosegretario Siri risponderà ai pm. In corso l'interrogatorio di Arata di SALVO PALAZZOLO e MARIA ELENA VINCENZI Intanto Di Maio annuncia una conferenza ...

Salvini su Siri : «Voteremo no alle dimissioni ma il governo non cadrà» : Il ministro dell’Interno: «C’è una differenza di vedute sulla Tav, sull’Autonomia, sull’immigrazione. L’ultima delle cose di cui hanno bisogno gli italiani è una crisi di governo. Proseguiamo fino a fine mandato»

