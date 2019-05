GF | Guendalina Canessa su Mila Suarez | ' Mi vergogno per lei | fa le facce da mign '

Blastingnews

(Di sabato 11 maggio 2019)sembra non andare a genio alla maggior parte delle inquiline della Casa del Grande Fratello: l'altra sera, infatti, le ragazze si sono riunite in giardino per prendere in giro il comportamento della compagna d'avventura., in particolare, ha usato parole molto forti per esprimere il suo pensiero sulla "collega": Valentina Vignali e Francesca De Andrè, invece, hanno passato in rassegna gli oggetti di valore che la ex di Alex Belli si vanterebbe di avere. GF 16: le donne controL'avventura dinella Casa del Grande Fratello, è tutt'altro che una passeggiata: da quando ha iniziato il suo percorso nel reality, infatti, la ragazza ha dovuto prima fare i conti con Alex Belli e la sua nuova fiamma, poi con la diffidenza della maggior parte dei coinquilini. Come raccontano tutti i siti di gossip nelle ultime ore, la modella è stata presa di mira da ...

BlitzQuotidiano : Grande Fratello: Guendalina Canessa offende Mila Suarez. E la Vignali… - zazoomblog : Gianmarco Onestini- Video: Guendalina Canessa mi ha toccato proprio lì GF 16 - #Gianmarco #Onestini- #Video: - piobulgaro : GF 16, Guendalina Canessa: il commento omofobo su Gabriel Garko -