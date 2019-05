Morta a Ponte Sisto | incontrò aggressore

La donna Morta da Ponte Sisto è stata uccisa - non è caduta : Ha le ore contate l'uomo che, ripreso da un video, nella notte tra il primo e il 2 maggio ha spinto giù dal parapetto di Ponte Sisto, sul Lungotevere, la ex atleta di origine tunisina Imen Chatboui, morta sul colpo. Grazie a quel filmato l'indagine dei poliziotti della Squadra Mobile, coordinata dal procuratore aggiunto di Roma Maria Monteleone, ha fatto registrare un significativo passo avanti, tanto che l'iniziale ipotesi di omicidio ...

Roma - cadavere sotto Ponte Sisto/ 37enne Morta da giorni : il giallo si infittisce : Roma, il cadavere di una donna è stato ritrovato sotto Ponte Sisto nella giornata di ieri: la 37enne sarebbe morta da giorni, è giallo

Giallo a Ponte Sisto : trovata Morta lungo il Tevere un'atleta tunisina : È Giallo a Roma. Ieri mattina, giovedì 2 maggio, lungo la banchina del Tevere, all'altezza di Ponte Sisto, è stato ritrovata morta Imen Chatbouri, atleta 37enne di origine tunisina, ex campionessa di eptatlon. Sembra che sul suo corpo non siano stati rinvenuti segni d'aggressione. Sul volto, però, come riportato anche dal Corriere della Sera, aveva una profonda contusione. Per ora, gli inquirenti, non escludono alcuna pista. Sarà l'autopsia in ...

Roma - trovata Morta sotto ponte Sisto : 21.49 Una donna tunisina di 36 anni è stata trovata morta sotto ponte Sisto, al centro di Roma. La donna, che aveva un regolare permesso di soggiorno, aveva il volto tumefatto. Secondo quanto si è appreso, la morte risalirebbe ad alcuni giorni fa. Sono in corso indagini per chiarire le cause del decesso.

Donna Morta in barca a Jesolo - il marito : «La corrente ci ha spinto contro il ponte» : Aveva una piantina che segnalava il ponte chiuso. Ha confermato che la barca funzionava bene e che è stata una tragica fatalità. «Ho messo il motore indietro tutta, ma la corrente era troppo forte e ...

Jesolo - Audrey Morta schiacciata tra la barca e il ponte : il marito indagato per omicidio colposo : È indagato per omicidio colposo il marito di Audrey Sager, la turista svizzera di 42 anni morta schiacciata tra l'imbarcazione su cui si trovava e il ponte San Giovanni di Jesolo. L'uomo era al comando dell'imbarcazione quando la donna ha tentato di evitare l'impatto con le mani e con un bastone.

Jesolo - Audrey Morta schiacciata a 42 anni : voleva fermare una barca che non passava sotto al ponte : Audrey Sager, 42enne turista svizzera, è morta schiacciata mentre era in gita su una imbarcazione a noleggio con la famiglia sul fiume Sile, a Jesolo: il mezzo si è schiantato contro un ponte e lei è rimasta compressa nel disperato tentativo di evitare l'impatto. Un testimone ha raccontato: "Ho sentito le urla dei bambini, poi sono corso a vedere cosa era successo".Continua a leggere

Barca contro ponte - Morta una donna : Una donna è morta a Jesolo a seguito dell'impatto della sua Barca con il ponte ciclopedonale San Giovanni. La vittima, che percorreva il fiume Sile, è rimasta schiacciata tra il ponte e l'imBarcazione ...

Venezia - ritrovata Morta la donna che a Carnevale faceva sesso sotto il ponte di Calatrava : E’ morta pochi giorni fa la donna che a Venezia era stata beccata a fare sesso sotto il ponte di Calatrava a Carnevale: il video aveva fatto il giro del web. La donna aveva 36 anni e si era appartata con un coetaneo: entrambi sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico. La donna è stata ritrovata in un appartamento di Venezia, deceduta forse per un’overdose da eroina. Secondo le prime ricostruzioni, la donna è morta ...

Sesso sotto il ponte di Calatrava a Venezia - trovata Morta donna del video di Carnevale : Era stata denunciata per aver fatto Sesso sotto il ponte di Calatrava, a Venezia, durante il Carnevale. A pochi giorni da quell'episodio, immortalato in un video, quella donna di 36 anni è...

Venezia - trovata Morta la donna del video del rapporto carnale sotto il ponte di Calatrava : Era diventata molto popolare in città, suo malgrado. Quel video, che la mostrava impegnata in un rapporto carnale con un amico, era girato a lungo sui telefonini degli abitanti di Venezia. Un episodio davvero curioso, salito all’'onore', si fa per dire, delle cronache circa due settimane fa, durante il periodo del Carnevale, quando i due avevano scelto un angolo all’aperto, sotto il ponte della Costituzione progettato dall’archistar Santiago ...

Sesso sotto il ponte di Calatrava a Venezia - trovata Morta donna del video di Carnevale : per aver fatto sotto il ponte di , a , durante il . A pochi giorni da quell'episodio, immortalato in un video , quella donna di 36 anni è stata trovata morta nella sua casa. Lo riporta il Corriere del ...