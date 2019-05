Meno di un mese a iOS 13 | non solo dark mode | tutte le novità attese

Sondaggi elettorali Ipsos : crollo Lega - Meno 6 punti in un mese : Sondaggi elettorali Ipsos: crollo Lega, meno 6 punti in un mese Dal 36,9% al 30,9%. In meno di un mese la Lega ha perso sei punti di consenso secondo l’ultimo Sondaggio Ipsos per Il Corriere della Sera pubblicato oggi. Un crollo verticale figlio di una campagna elettorale che nelle ultime settimane si è inasprita ed è sfociata in un continuo botta e risposta tra le due forze che sostengono il governo Conte. A pagare il prezzo più ...

Sondaggio Pagnoncelli - tsunami su Salvini e Lega : disastro politico - quanto ha perso in Meno di un mese : tsunami sondaggi su Matteo Salvini e la Lega. I quotidiani di venerdì 10 maggio riportano molte rilevazioni che certificano la flessione del Carroccio, ma la più clamorosa è quella di Ipsos per il Corriere della Sera. Secondo Nando Pagnoncelli, la Lega ha perso 6 punti tondi in tre settimane. Dal 36

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare per il mese di Maggio : freddo anomalo alMeno per altre 2 settimane : È un inizio di Maggio shock, con condizioni tipicamente invernali di freddo, maltempo e neve che negli ultimi giorni hanno provocato vittime, dispersi, feriti e grandi disagi al Nord e che in queste ore stanno invece colpendo il Centro-Sud. Dopo un inizio di primavera abbastanza caldo, ora sembra di essere ripiombati in inverno. Ma cosa riserverà il Meteo durante il resto del mese di Maggio? Ecco cosa prevede il servizio Meteorologico ...

Il prezzo più basso per il Huawei P30 Lite con Wind : Meno di 5 euro al mese - tutte le condizioni di vendita : Siamo ufficialmente nel primo weekend di vendita del Huawei P30 Lite in Italia. Più che normale che si cerchi il prezzo più basso per il dispositivo più piccolo della nuova serie ammiraglia Huawei P30 ma che include (nella sua scheda tecnica) un gran numero di specifiche interessanti e come sempre, per un valore commerciale alla portata di molte tasche. Dopo aver esaminato le prime offerte sugli store relative al device (in particolare per ...

Itinerari Previdenziali - reddito di cittadinanza da Meno di 300 euro al mese per una famiglia su 4 : Roma, 3 mag. (Labitalia) - "Le stime rilasciate sugli importi di erogazione dei sussidi del reddit[...]

AlMeno un mese senza governo in Spagna : tutti fermi fino alle Europee : Gli spagnoli dovranno aspettare Almeno un mese prima di sapere ufficialmente chi li governerà per un periodo più o meno lungo del loro prossimo futuro. Tutto fa pensare che la formazione del nuovo esecutivo - che potrebbe essere monocolore socialista o di coalizione - sarà rinviata a dopo il 26 maggio. Quel giorno, infatti, oltre che per le Europee, in Spagna si voterà per il rinnovo dei governi regionali e di alcune ...

Giro d'Italia - Meno di un mese al via da Bologna : Gavia e Mortirolo per la tappa più dura : Una volta archiviate le classiche del Nord, proseguiranno gli appuntamenti di ciclismo in avvicinamento al Giro d’Italia. La 102ª edizione della corsa rosa si svolgerà dall’11 maggio al 2 giugno prossimi. In programma 21 tappe, per un totale di 3.518,5 Km da percorrere. La partenza sarà fissata da Bologna, con una cronometro individuale di 8,2 Km che giungerà in cima al santuario di San Luca. A caratterizzare questa 1ª tappa saranno i 2 Km ...

Meno fame per i beni rifugio : franco svizzero giù del 2 - 5% in un mese : Uno dei motivi della buona tenuta dell'economia svizzera è la consistenza del suo export. Si tratta in larga misura di esportazioni di beni e servizi ad alto valore aggiunto, che quindi sono in grado ...

Meno di un mese al OnePlus 7 : data di lancio strategica con sgambetto ad Asus : La presentazione del OnePlus 7 si concretizzeràentro un mese. In realtà sarebbe meglio dire dei OnepPlus 7, visto che, come ampiamente raccontato, i modelli attesi dovrebbero essere addirittura tre, contemplando una variante standard, una Pro dunque premium e una probabilmente con specifiche hardware notevoli ma pure con connessione 5G. Molti spetti del tris di device sono ancora incerti ma non la loro data di uscita globale che potrebbe essere ...

Botte all'ex compagna "alMeno tre volte al mese" : il killer di Stefano Leo era stato già condannato : Secondo "La Stampa" il 27enne era libero in attesa del processo di Appello. Anche sul movente iniziano ad esserci dei seri...

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez - fidanzati da Meno di un mese e già in affari insieme : Ora che i due sono ufficialmente promessi sposi, occorre sfruttare in ogni modo finanziaramente la loro immagine di teneri fidanzatini, cavalcando l'onda del momento. Così Jennifer Lopez e Alex ...