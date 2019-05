Mediaset | la decisione è ufficiale | per Ezio Greggio un clamoroso ritorno al comando dopo

Uomini e donne - la drastica scelta di Maria De Filippi : la decisione che terremota Mediaset : Maria De Filippi ha deciso di non mandare più in onda la versione serale di Uomini e donne. Questo nonostante i buoni ascolti. Il riscontro ottenuto - si legge su TrashItaliano - è stato più che discreto per le prime due puntate, ma è calato in occasione dell’ultimo appuntamento dell’1 marzo. In p

Ciao Darwin - dopo i drammi la decisione di Mediaset : venerdì di stop per Paolo Bonolis : dopo gli incidenti - uno drammatico, un concorrente rischia la paralisi - la clamorosa decisione di Mediaset su Ciao Darwin, il programma condotto da Paolo Bonolis il venerdì sera su Canale 5: il prossimo 26 aprile non andrà in onda. Ma, attenzione, gli infortuni e i drammi non c'entrano. La decisio

