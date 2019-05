Mal di testa | quattro giorni di Open Day nei centri specializzati di tutta Italia

Osimo - Salvini prende in giro i contestatori : 'Se stanno Male dove vanno?'(VIDEO) : Matteo Salvini in piazza. Un'istantanea che continua a ripetersi e che non manca di suscitare le critiche di quanti accusano il Ministro di stare troppo a lungo lontano dal Viminale. Una scelta precisa del leader della Lega che sa bene quanto, in giro per l'Italia, ci siano migliaia di persone pronte a tributargli l'affetto testimoniato da sondaggi che oggi vedono il Carroccio oltre il 30%. A tanta stima, però, si contrappone anche un vivo ...

Stanchezza - Mal di testa e unghie fragili? I sintomi della carenza di ferro e quando fare lo Screening Anemia : La primavera è considerata la stagione della rinascita: la natura si risveglia e fluisce una nuova energia. Tuttavia, a molte persone in questo periodo capita di sentirsi fiacchi e spossati: in alcuni casi sintomi come Stanchezza e affaticamento sono legati a patologie specifiche. È il caso dell’Anemia, che rappresenta la più frequente patologia al mondo con più di 1,6 miliardi di persone affette (secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale ...

Salute : comprendere il proprio Mal di testa per riconoscere e sconfiggere le cefalee : Il mal di testa è malattia debilitante che affligge la metà della popolazione adulta, ma stare meglio è possibile ed a ricordarlo sarà l’11 maggio la “XI Giornata nazionale del mal di testa” che inaugurerà una campagna si sensibilizzazione ma sopratutto di corretta informazione. Tre le società scientifiche a cui fare riferimento – l’Associazione neurologica italiana per la ricerca sulle cefalee (ANIRCEF), la Società ...

La dieta chetogenica per curare il Mal di testa : ... farmacologo clinico e responsabile del Centro cefalee della donna della Città della Salute e della Scienza di Torino. Al riguardo della dieta chetonica , la dottoressa Daria Bongiovanni ha affermato:...

Torna il circo a Villa Torlonia - protestano gli aniMalisti : appuntamento alle 17 : L'associazione prosegue sottolineando che, a causa di questi spettacoli, gli animali vengono privati della loro libertà, della possibilità di contribuire al perfetto equilibrio naturale nel luogo in ...

Un forte Mal di testa e sviene - dimentica gli ultimi 40 anni della sua vita : Kim Denicola è una donna di 56 anni di Baton Rouge, Louisiana, alla quale è stata diagnosticata un’Amnesia Globale Transitoria (TGA) dopo che un terribile mal di testa le ha fatto dimenticare completamente gli ultimi 38 anni della sua vita. Un giorno, all’inizio di ottobre 2018, Kim Denicola stava uscendo da un corso di studio biblico in una chiesa locale quando telefonò a David, suo marito, per avvisarlo che non si sentiva bene: aveva un ...

Modena : i colleghi gli regalano un giorno di ferie a testa per assistere il padre Malato : Una storia di solidarietà tra lavoratori alla vigilia della Festa del Primo maggio. Il figlio: "Mio padre è morto, ma vorrei che questi gesti si moltiplicassero anche per altri"

Operai sul tetto a Piacenza dopo il licenziamento : uno ha un Malore - ma continua la protesta : Vigili del fuoco e 118 sono accorsi nel tardo pomeriggio di ieri sul tetto della Gls di Piacenza, dove da 12 giorni è in corso la protesta di 33 lavoratori licenziati. Uno di loro ha accusato un malore: si tratta di un egiziano 60enne, già affetto da asma cronica, che è stato colpito all’improvviso da una crisi respiratoria. I soccorritori del 118 lo hanno raggiunto grazie all’autoscala dei vigili del fuoco: sul posto anche agenti ...

Incidenti sul lavoro - aumentano i morti. Picco di infortuni nelle città del Sud. Malattie cancerogene : in testa c’è Taranto : aumentano i morti sul lavoro, soprattutto quando si utilizzano mezzi di trasporto. E in testa alla triste classifica degli infortuni mortali ci sono soprattutto province del Sud: Crotone, Isernia, Campobasso. Il primato per Malattie cancerogene imputabili al lavoro, invece, è di Taranto, (il 70 per cento dei tumori denunciati è correlato al settore metalmeccanico) seguita da Torino, Napoli e Milano. Sono i dati di un’indagine ...

Malawi - si testa primo vaccino sperimentale contro la Malaria : Roma, 23 apr., askanews, - Un primo vaccino sperimentale contro la malaria, una delle malattie più mortali al mondo, sarà testato su larga scala in Malawi. Lo ha annunciato l'Organizzazione mondiale della Sanità, spiegando che il Malawi è il primo di tre paesi africani in cui questo vaccino, conosciuto con il ...

A partire da oggi in Malawi sarà testato un nuovo vaccino contro la Malaria : A partire da oggi un nuovo vaccino contro la malaria sarà testato in Malawi, paese africano che nel 2017 ha registrato cinque milioni di casi di malaria: il vaccino si chiama RTS,S, e alcune sperimentazioni più limitate hanno suggerito che riesca

Golf – RBC Heritage : Francesco Molinari parte Maluccio - in testa si piazza l’irlandese Shane Lowry : Lontanissimo dalla vetta Molinari, che staziona in 111ª posizione con un netto ritardo dall’irlandese Lowry L’irlandese Shane Lowry è al vertice con 65 (-6) colpi nel RBC Heritage (PGA Tour) sul percorso dell’Harbour Town GL (par 71), a Hilton Head nel South Carolina, dove Francesco Molinari è 111° con 74 (+3). LaPresse/PA Il leader è seguito con 66 (-5) da Trey Mullinax, Daniel Berger, Luke List, Ryan Moore e Ryan ...

Mal di testa - adesso cambia tutto. "Malattia invalidante" - svolta sul posto di lavoro : La cefalea è un male molto diffuso che non risparmia nessuno: da Sigmund Freud a Giulio Andreotti, da Elizabeth Taylor a Elvis Presley ne soffrono personaggi famosi e comuni mortali. In varie forme attanaglia "circa 10 milioni di italiani" che, presto, potrebbero veder riconosciuto il loro disturbo

Caserta - arriva in ospedale con un forte Mal di testa : muore dopo due giorni di agonia : Ennesima tragedia si è verificata circa due giorni fa a Caserta. Un ragazzo di soli 39 anni è deceduto dopo essere stato ricoverato in ospedale per due circa giorni. L'uomo si chiamava Salvatore Consolazio ed alcuni giorni fa aveva iniziato a sentirsi poco bene, accusando dei forti mal di testa oltre a dolori all'addome e difficoltà respiratorie. arrivato in ospedale è stato subito sottoposto all'attenzione dei medici di turno all'interno della ...