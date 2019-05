Gran Premio di Spagna | seconde libere

Salone libro Torino - arriva il premio in memoria di Alessandro LeoGrande : Oggi al Salone internazionale del libro di Torino viene presentato il premio "Alessandro Leogrande", organizzato in collaborazione con la Regione Puglia, che celebrerà il miglior reportage letterario con un premio in denaro in memoria di "una delle menti migliori del nostro Paese", l'autore de "La frontiera" e de "Il naufragio".Continua a leggere

Formula 1 - Gran Premio di Spagna : come vederlo in Tv e in Streaming : Quinto appuntamento con il Mondiale Formula 1. Scopriamo insieme tutti gli impegni di questo week - end a partire dalla pole position alla gara di domenica.

F1 - le 5 risposte che dovrà darci il Gran Premio di Spagna : Si avvicina il quinto appuntamento del Mondiale 2019 di Formula Uno e si annuncia come uno snodo di capitale importanza in vista del prosieguo della stagione. Le prime quattro gare del campionato hanno messo in mostra una Mercedes dominante e una Ferrari in difficoltà. Sarà così anche al Montmelò anche in occasione del Gran Premio di Spagna? Gli spunti della corsa catalana saranno numerosi. Andiamo, quindi, ad analizzare i più importanti e ...

Motomondiale : il Gran Premio di Gran Bretagna si correrà a Silverstone fino al 2021 : L’annuncio era atteso da tempo e quest’oggi è finalmente arrivato: il Gran Premio di Gran Bretagna, valevole per il Motomondiale, si disputerà sulla pista di Silverstone fino al 2021. La pista ospiterà sicuramente le prossime tre edizioni della tappa britannica del massimo campionato motociclistico al mondo, confermandosi così uno degli appuntamenti con più tradizione dell’intero calendario. Oltre al rinnovo contrattuale, è ...

MotoGp - il Gran Premio di Silverstone resta in calendario : prolungato il contratto fino al 2021 : Gli organizzatori della gara britannica hanno ufficializzato di aver trovato l’accordo per il prolungamento del contratto con Dorna fino al 2021 Il Gp di Silverstone rimarrà nel calendario di MotoGp fino al 2021, l’ufficialità è arrivata nella mattinata di oggi dopo il raggiungimento dell’accordo tra gli organizzatori della gara britannica e la Dorna. Un’intesa giunta grazie al realizzarsi dell’unica ...

Dove vedere il Gran Premio Barcellona F1 2019 : diretta streaming e tv : Dove vedere il Gran Premio Barcellona F1 2019: diretta streaming e tv Domenica 12 Maggio 2019 alle ore 14:10 torna la F1 con il quinto appuntamento del 2019, il Gran Premio di Barcellona, in Spagna. Il circuito di Catalunya, detto anche circuito di Montmelò, si trova ad una ventina di chilometri da Barcellona ed è molto apprezzato dai piloti per la sua conformazione e per il clima mite in cui si trova che lo rende perfetto per le prove ...

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Spagna di MotoGP : Nella gara di casa ha preceduto Alex Rins della Suzuki e Maverick Viñales della Yamaha, per Dovizioso e Rossi un quarto e un sesto posto

MotoGp - Gran Premio di Spagna : come vedere la gara in Tv : Il Motomondiale è giunto al suo quarto appuntamento stagionale e arriva per la prima volta in Europa in una delle piste amate dai piloti, quella spagnola di Jerez de la Frontera. A trionfare un anno fa è stato il campione del mondo Marc Marquez, intenzionato a ripetersi, anche se giusto nell’ultima gara di Austin per […] L'articolo MotoGp, Gran Premio di Spagna: come vedere la gara in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Fabio Quartararo partirà in pole position nel Gran Premio di MotoGP di Spagna : Fabio Quartararo, pilota francese della Yamaha Petronas, partirà in pole position nel Gran Premio di MotoGP di Jerez de la Frontera: il quarto del Motomondiale, che si corre in Spagna. Quartararo ha 20 anni e questa è la sua prima stagione

Premio Batani 2019 a quattro Grandi firme del giornalismo : «Con questo Premio " ha detto Paola Batani , a nome della famiglia Batani " abbiamo inteso riconoscere i meriti professionali di chi opera al meglio nel mondo della comunicazione e dell'informazione. ...

50 anni di Premio Barocco : il 25 maggio il Gran gala : Non mancheranno i riconoscimenti al mondo dell'imprenditoria e della professionalità, con la consegna del Premio Barocco 2019 al manager Vito Cozzoli capo di gabinetto del Ministero della sviluppo ...

Moto GP - Gran Premio Di Spagna 2019 : come vederlo in Tv e in Streaming : Quarto appuntamento del Motomondiale. Marc Marquez cerca la rivincita sul dominio Ducati. Scopriamo insieme orari tutti gli orari dalle prove libere alla gara.

Premio Sat a guida che aiuta i miGranti : TRENTO, 2 MAG - Benoit Ducos, la guida alpina francese indagata dalla magistratura transalpina per aver soccorso il 17 marzo 2018 una famiglia di migranti al confine tra l'Italia e la Francia, ...

Formula 1 - Gran Premio d'Italia : Monza confermato fino al 2024 : Davide Bologna In un comunicato odierno, il Circus di Formula 1 ha confermato l’accordo di massima con il circuito di Monza fino al 2024 Il Gran Premio di Monza è apparentemente salvo: di poco fa la notizia diramata direttamente dal sito ufficiale della Formula 1, che è stato raggiunto un accordo di massima per mantenere la tappa italiana fino al 2024. Il Presidente ACI-CSAI Angelo Sticchi Damiani ha finalmente tamponato una ...