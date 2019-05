Dalla Spagna | Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto due colpi dal Real | tra questi Isco

Roma : la metro di piazza di Spagna a meno di 24 ore Dalla riapertura si rompe di nuovo : Il sollievo per la riapertura della stazione della metro della piazza di Spagna è durato meno di 24 ore. Dopo quasi un mese e mezzo di chiusura a scopo precauzionale, dopo gli incidenti alle fermate di Barberini e Repubblica, mercoledì 8 maggio è stata riaperta la centralissima fermata del trasporto sotterraneo. Un fuoco di paglia: giovedì mattina, due delle quattro scale mobili si sono fermate. L’accesso agli ...

Calciomercato Barcellona - Dalla Spagna : non solo De Jong. Rakitic e Coutinho a rischio : Non c'è solo il futuro di Ernesto Valverde sul tavolo del Barcellona , fresco di eliminazione dalla corsa alla finale di Champions League dopo la clamorosa rimonta incassata ad Anfield Road. In attesa ...

Calciomercato - sorpresa Dalla Spagna : Di Francesco in pole per la panchina del Siviglia : Dopo Montella il Siviglia potrebbe puntare su un altro tecnico italiano, l’ex giallorosso Eusebio Di Francesco Potrebbe essere al Siviglia il futuro di Eusebio Di Francesco. A quanto riporta oggi ‘Marca’ l’ex tecnico della Roma è il candidato numero 1 per guidare la squadra spagnola la prossima stagione. A spingere l’allenatore abruzzese in Liga sarebbe il direttore sportivo del Siviglia Monchi che ha lavorato ...

Dalla Spagna - Don Balon : Ronaldo avrebbe chiesto tre colpi alla Juve - tra questi Marcelo : La Juventus sarebbe pronta a lavorare per allestire una squadra in grado di competere soprattutto in Champions League. La disfatta europea contro l'Ajax ha messo in evidenza alcuni limiti tecnici dei bianconeri, che necessiterebbero di innesti in tutti i settori. L'arrivo di Cristiano Ronaldo, oltre ad incrementare la qualità della rosa bianconera, ha portati dei benefici economici ed anche di visibilità ai bianconeri: tanti giocatori infatti ...

Bale-Juventus - pazza idea Dalla Spagna : il retroscena : BALE JUVENTUS- Secondo quanto trapelato dalla Spagna, Zinedine Zidane starebbe tracciando la strada del nuovo Real Madrid. Strada che potrebbe separarsi da alcune certezze, vedi Modric e Bale. Per quel che riguarda il centrocampista croato, il Real Madrid potrebbe decidere di privarsene dinanzi ad un’offerta irrinunciabile. Occhio anche al capitolo Bale. L’attaccante galle potrebbe lasciare […] More

Calciomercato – James Rodriguez-Napoli - la notizia arriva Dalla Spagna : James Rodriguez verso la Premier Il trequartista colombiano James Rodriguez-Napoli rischia di essere solo un sogno di mercato per gli azzurri. Il giocatore conosce molto bene Ancelotti, e da tempo è accostato ai partenopei nonostante i costi dell’operazione siano molto elevati. In prestito biannale dal Real Madrid al Bayern Monaco, al termine della stagione difficilmente i bavaresi lo riscatteranno. Secondo quanto riportato dal ...

Dalla Spagna - 'Don Balon' : Isco sarebbe più vicino alla Juve (RUMORS) : Potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione di mercato in casa Juventus. I deludenti risultati in Champions League (pesa la sconfitta ai quarti di finale contro l'Ajax) starebbero spingendo la dirigenza a valutare diversi arrivi per la prossima stagione, ma gran parte di questi dovrebbero passare anche da alcune cessioni pesanti. A rischio ci sono diversi giocatori, da Alex Sandro a Douglas Costa, fino ad arrivare a Cuadrado, Dybala e ...

LIVE Moto3 - GP Spagna 2019 in DIRETTA : warm-up e gara in tempo reale. Dalla Porta a caccia della vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della domenica del Gran Premio di Spagna 2019 per quanto riguarda la Moto3. La classe più leggera va in scena per warm-up e gara per vedere chi si aggiudicherà il quarto appuntamento stagionale, dopo aver viste tre differenti vincitori nei primi tre capitoli del campionato. A scattare Dalla pole position sarà il nostro Lorenzo Dalla Porta, in un vero e proprio festival italiano, con quattro nostri ...

Moto3 - GP Spagna : Dalla Porta conquista la pole. Quattro italiani nei primi cinque posti : Quattro italiani nei primi cinque , ma è il numero 48 a sbucare dal quartetto. Un po' a sorpresa, per la verità, Lorenzo Dalla Porta agguanta una pole position inaspettata dopo due giorni passati a ...

MotoGp di Spagna - sorpresa in pole position : c'è Fabio Quartararo. Male Valentino Rossi : partirà Dalla quinta fila : ... conquista la prima partenza al palo nella classe regina a Jerez, girando in 1'36 880 e precedendo il compagno di squadra Franco Morbidelli , 1'38 962, e il campione del mondo in carica, lo spagnolo ...

MotoGp di Spagna - sorpresa in pole position : c’è Fabio Quartararo. Male Valentino Rossi : partirà Dalla quinta fila : Fabio Quartararo conquista la pole position in Spagna. Il francese, in sella alla Yamaha Petronas, conquista la prima partenza al palo nella classe regina a Jerez, girando in 1’36″880 e precedendo il compagno di squadra Franco Morbidelli (1’38″962) e il campione del mondo in carica, lo spagnolo della Honda Marc Marquez (1’38″970) che partiranno con lui in prima fila. Quarto tempo per la migliore delle Ducati, ...

Spagna - a Dalla Porta la pole in Moto3 : ANSA, - ROMA, 4 MAG - Lorenzo Dalla Porta partirà Dalla pole position, la prima in carriera, nella gara della Moto3, in programma domani sul circuito di Jerez. Il pilota di Prato, 21 anni, in sella ad ...

Dalla Spagna - Florentin Pogba : «Vediamo se Paul resterà a Manchester oppure andrà via» : Sembra l'anno buono per vedere il centrocampista francese campione del Mondo alla corte di Florentino Perez ; con Zidane in panchina, infatti, Paul spera di avere la sua definitiva consacrazione dopo ...