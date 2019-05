CR7 avrebbe suggerito alcuni nomi per rinforzare la Juventus | fra questi ci sarebbe Pogba

Blastingnews

(Di venerdì 10 maggio 2019) Queste sono ore molto calde in casa. Infatti, tiene banco laone allenatore ed i tifosi sono in attesa di capire se verrà confermato Massimiliano Allegri oppure se si andrà incontro ad un cambiamento. Oltre al nome del tecnico tiene banco anche il mercato e iaccostati alla Juve sono moltissimi. In particolare dalla Spagna, spiegano che Cristiano Ronaldo potrebbe aver presentato ad Andrea Agnelli una lista di seiche potrebbero essere perfetti perla rosa bianconera. Uno dei profili cheindividuato CR7 è quello di Paul. Il ritorno del franceseil sogno neanche troppo segreto della Juve.sembra davvero intenzionato a lasciare Manchester anche se la concorrenza per lui potrebbe essere agguerrita. La Juve pensa al mercato Queste ormai sono settimane di riflessione in casa Juve che valuta e studia il futuro. Sul tavolo di ...

glen_michele : @PresMoratti @Actually_Soccer @_CalcioItaliano @tackleduro @post_eusebio @Kataklinsmann @unfair_play 4 finaliste in… - GiacomiAlessio : @Plantageneto2 @Alexand95765449 @pisto_gol Sarà, con l'ATM ha chiuso la partita con Dybala, CR7, Kean e Bernardesch… - marcellomastice : RT @marcellomastice: Dopo Juve-Ajax più di una voce sussurrò che CR7 avrebbe fatto espressa richiesta di Ancelotti direttamente ad Andrea A… -