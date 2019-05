romadailynews

(Di venerdì 10 maggio 2019) Roma – “A nome personale e dell’amministrazione municipale voglio esprimere il piu’ sinceroper l’efferato edi, la pensionata di 89 anni vilmente aggredita in casa. Non si puo’ morire cosi’. Manifesto la mia profonda vicinanza ai parenti e agli amici della signora”. Commenta cosi’, in una nota, Giovanni, Presidente del III Municipio, il terribiledella pensionata aggredita in casa da due rapinatori e morta ieri dopo 4 giorni di agonia. “Siamo in contatto con la famiglia della signorae siamo vicini alle persone anziane del territorio che, non solo in questa dolorosa situazione, meritano una sempre maggiore attenzione” ha aggiunto Stefano Sampaolo, Vicepresidente e Assessore all’urbanistica del III Municipio. “Siamo davvero sconvolti da ...

patriziarutigl1 : RT @romadailynews: Caudo: cordoglio per barbaro omicidio Anna Tomasini: Roma – “A nome personale e dell… - romadailynews : Caudo: cordoglio per barbaro omicidio Anna Tomasini: Roma – “A nome personale e dell… -