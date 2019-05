Stare bene con se stessi è l' unico modo per trovare l' amore | ecco perché

Mangiare per Stare bene. Incontro per la rassegna "Cene filosofiche" : L'appuntamento, che continua la tematica filosofica della "Mens sana in corpore sano", vedrà come relatore Silvana Godani, medico chirurgo specialista in Scienza dell'Alimentazione e Dietologia. ...

Berlusconi sta bene ma deve Stare a riposo : Lesmo, Monza,, 30 apr., askanews, - Silvio Berlusconi 'sta bene, ha parlato con noi al telefono dando disposizioni per l'incontro con i candidati di Forza Italia a Villa Gernetto ed è sotto terapia ...

Aulas vuole cedere Ndombele alla Juventus : “Starebbe bene con Pjanic” : Ndombele interessa alla Juventus e viceversa, il patron del Lione Aulas ha parlato della cessione del giovane talento francese Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha parlato del suo gioiellino Tanguy Ndombele. Il giovane centrocampista interessa alla Juventus ed Aulas ha parlato della sua possibile cessione ai microfoni di Tuttosport: “La Juve lo vuole, ma ci sono anche il PSG, il Manchester United e il City. Sinceramente mi ...

Elsa Fornero a Di Martedì si scaglia contro Salvini : 'Farebbe bene a Stare zitto' (VIDEO) : Quello di Elsa Fornero a Di Martedì è stato un intervento particolarmente polemico nei confronti dell'operato del governo, per i toni assunti nei giorni scorsi: non è mancata una stilettata particolarmente dura nei confronti di Matteo Salvini, dopo le ultime vicende che lo hanno riguardato e che hanno destato non poche polemiche. Dal mitra alla querelle sul 25 aprile. La Fornero contesta i toni del governo e di Salvini Sono giorni in cui i ...

Ci vorrebbe Freud per capire come si fa a giocare così bene da perdere punti e reStare ancora secondi : La crisi percepita Ci vorrebbe Freud. Per capire come si fa a sbagliare tanti gol davanti alla porta. Per entrare nel retroscena mentale di calciatori, che hanno fatto il Napoli europeo e che lo stanno tradendo non per negligenza, ma per smarrimento. Per giocare così bene da perdere punti su punti e restare ancora secondi. Il tam tam dei critici, dei preoccupati, dei profetici, di quelli che l’avevano detto, si è messo subito all’opera, ...

Dal Portogallo sono sicuri : "Ronaldo ha dato il beneStare per Joao Felix" : L'indiscrezione arriva direttamente dal Portogallo. 'A Bola' assicura: Cristiano Ronaldo appoggerebbe l'eventuale arrivo di Joao Felix alla Juventus. La testata portoghese spiega come, secondo fonti ...

Divieto di acquiStare il bene oggetto dell’esecuzione forzata ex art 1471 cc : Cassazione 13.2.2019 n 4149 il Divieto di acquisto per il pubblico ufficiale per i beni venduti per suo ministero ex 1471 cc, si applica nell'espropriazione forzata a tutti i soggetti che concorrono o possono concorrere alla procedura: al giudice dell'esecuzione ed ai suoi sostituti occasionali od istituzionali; il Divieto non si applica agli altri magistrati in servizio presso lo stesso tribunale che procede alla vendita, che nello sviluppo ...

Marco De Benedetti : "Siamo produttori di informazione di qualità e questo deve reStare al centro del nostro lavoro" : In un settore dell'editoria ancora in forte sofferenza l'A.d del gruppo Gedi, Laura Cioli, guarda al futuro prossimo con la fiducia di poter mantenere risultati migliori del mercato. La sfida imposta al management dalla "combinazione tra la crisi economica e la rivoluzione digitale in questo mondo" è quella di "continuare a impegnarsi sugli assi che hanno sempre caratterizzato la sua attività: sviluppo dei prodotti" ma anche ...

Parte da Esino Lario il progetto benefico di Eolo per contraStare lo spopolamento dei piccoli Comuni : “Lo spopolamento è un’emergenza nazionale silenziosa, che crea gravi danni all’economia e alla cultura del nostro Paese. Per questo, da imprenditore originario di un piccolo comune del varesotto, ho sentito la necessità di fare qualcosa di concreto per i nostri piccoli borghi. Il progetto è nato da un puro desiderio di restituzione e vicinanza ai territori dove operiamo come azienda da anni e sui quali osserviamo giorno dopo giorno l’impatto ...

"Qui sto bene - voglio reStare" : al centro di Torre Maura anche un italiano : di Silvia Mancinelli Carmine è un italiano di 55 anni che entra ed esce dal centro di accoglienza di via dei Codirossoni, a Torre Maura , da quando martedì pomeriggio sono iniziate le prime proteste ...

Tribunale per i diritti del malato : plauso alle forze dell'ordine per l'operazione "Ti fa Stare bene" : "La sanità calabrese da incubo ancora una volta è in cronaca e sotto i riflettori di tutto il Paese con l'operazione ' Ti fa stare bene' che ha visto 16 dipendenti della residenza sanitaria assistenziale San Francesco hospital di Settingiano indagati, ...

Gordon Ramsay rischia la vita in Ferrari : "Sentirmi a un passo dalla morte mi fa Stare bene" : Lo chef Gordon Ramsay non ama soltanto la cucina, ma anche la velocità: a quanto pare, al cuoco piacerebbe correre all'impazzata a bordo della sua Ferrari, senza curarsi del pericolo. Una fonte vicina al cuoco avrebbe rivelato al tabloid The Sun che lo chef "adora avere la sensazione di essere a una frazione di secondo da un incidente a 200 miglia all'ora". "Così si sente vulnerabile, non onnipotente: una sensazione totalmente ...

La Nasa cerca volontari per Stare a letto 2 mesi (e paga molto bene) : Siete pigri ma avete sempre sognato di fare l'astronauta? La Nasa ha il lavoro per voi. L'agenzia spaziale americana, insieme a quella europea e quella tedesca, cerca 24 volontari disposti a partecipare ad uno studio sulle reazioni del corpo in assenza di gravità. Certo, non si tratta di andare nello spazio, ma di rimanere sessanta giorni senza alzarsi mai dal letto da settembre a dicembre 2019 in Germania. L'unica condizione è che ...