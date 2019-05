Si infrange il sogno dell’Ajax | Champions finale tutta inglese

Il sogno della Roma si infrange a Firenze : in finale ci va la Fiorentina - sabato il rompete le righe : Roma – Si chiude qui il sogno dell’ AS Roma femminile di approdare alla finale di coppa Italia. Le giallorosse non riescono nell’impresa ed escono sconfitte dal difficile campo della Fiorentina per 2-0. Le Viola, che raggiungono la Juventus a Parma nella sfida conclusiva del 28 aprile, si impongono con un gol per tempo: al 24esimo Bonetti rompe gli equilibri, proprio come già fatto nel match di andata disputato al Tre Fontane. ...