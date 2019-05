Savona, a 3 anni esce di notte: trovato scalzo e in pigiama, impaurito cercava la mamma

(Di giovedì 9 maggio 2019) Aun bambino di treè statodai carabinieri mentre, di, camminava solo per strada. Il piccolo era uscitoe con il pigiamino. La, poi rintracciata dai militari, non si era accorta di nulla: a quanto emerso, era uscita per una commissione dopo aver lasciato il figlio in camera a dormire.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...