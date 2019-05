Progetto Uefa-Eca | Cairo | “Le nostre paure della vigilia sono state confermate”

calcioweb.eu

(Di giovedì 9 maggio 2019) Intervistato da Gazzetta.it, in occasionefesta per il lancionuova “Gazzetta dello Sport”, il presidente del Torino Urbanosi fa portavoce delle preoccupazioni legate al-Eca per le competizioni europee post-2024. Ecco le sue parole: “Avendo letto con chi era presente a Nyon, leconfermate, anzi, è quasi peggio. Ma la stragrande maggioranza dei club è contraria a questa proposta che impatta direttamente sui campionati. L’80% delle societàcontrarie e questo deve far riflettere. Si rischia di andare verso un calcio sempre più dei ricchi, di pochissime squadre che per di più verrebbero invitate e non dovrebbero competere per conquistare l’accesso alla Champions, qualcosa che è contrario al bello del calcio. Mi sembra una cosa iniqua, così come – anche se per adesso sembra ...

