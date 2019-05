MXGP | GP Lombardia 2019 | riparte il duello tra Tony Cairoli e Tim Gajser

oasport

(Di giovedì 9 maggio 2019) Dopo una pausa lunga un mese esatto, ritorna in scena il Mondiale. Dopo la tappa trentina di Pietramurata, il Circus del motocross rimane nei confini italici, raggiungendo Mantova, per il Gran Premio di. Nonostante le notizie delle ultime settimane lasciassero aperte speranze concrete di rivedere all’opera anche il campione del mondo in carica Jeffrey Herlings, nella entry list del fine settimana il nome dell’olandese non è presente, per cui tutti gli occhi saranno per l’ennesimo capitolo, il quinto, della saga tra il nostroe Timche sta impreziosendo la stagione. I due sfidanti stanno procedendo a velocità doppia rispetto agli avversari., sempre alla caccia del suo decimo titolo iridato, è al comando con 191 punti già messi in cascina, mentre lo sloveno della Honda è a quota 175, grazie alla doppietta di ...

