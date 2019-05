Mentre ero Via | il cerchio si è chiuso

davidemaggio

(Di giovedì 9 maggio 2019)ero Via - Francesca Cavallin e Flavio Parenti Ivan Cotroneo sta abituando il pubblico a gialli intricati la cui risoluzione non sempre è così scontata. Dopo l’epilogo di Sorelle, la cui attesa portò anche alla stesura di un toto-assassino, è stata la volta diero Via, la fiction in sei puntate che si è conclusa questa sera su Rai 1 svelando tutta la verità sull’amnesia di Monica (Vittoria Puccini) e sulla morte di suo marito.ero Via: tutto sul finale La donna, risvegliatasi dal coma ed accusata di aver tradito il marito spingendolo ad uccidere il suo amante, aveva indagato insieme a Stefano (Giuseppe Zeno), fratello di quest’ultimo. I due, dopo essersi innamorati, avevano scoperto che in realtà il legame tra Monica e il defunto Marco era solo professionale e che l’uomo, un avvocato, stava indagando sull’azienda farmaceutica del marito ...

