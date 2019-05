Juventus | Conte non sarebbe convinto di tornare in bianconero

Blastingnews

(Di giovedì 9 maggio 2019) In queste ore, si sono scatenate diverse voci su un possibile cambio di allenatore da parte della. Infatti, ieri sera, sono circolati alcuni insistenti rumors che parlano di un possibile divorzio tra i bianconeri e Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha ancora un anno di contratto ma la sua permanenza Torino resta in dubbio. Ieri sera, si è anche fatto il nome di Antoniocome possibile sostituto di Massimiliano Allegri, ma Sky Sport, subito dopo, ha rilanciato la notizia che il tecnico salentinopiù vicino all'Inter che alla. Rebus allenatore I tifosi della Juve, nelle ultime ore, sono in fermento in quanto si sono scatenate diverse voci di un possibile addio fra i Campioni d'Italia e Massimiliano Allegri. In molti sostengono che Agnelli, Paratici e Nedved avrebbero deciso di cambiare allenatore, ma, al momento, non c'è stata nessuna comunicazione ...

FabrizioRomano : Il futuro di Antonio #Conte è ancora totalmente aperto. Dopo il no alla Roma annunciato dallo stesso allenatore, al… - FabrizioRomano : Antonio Conte non è vicino al ritorno alla Juventus in queste ore. Anzi, al momento la squadra più vicina a riporta… - Sport_Mediaset : #Conte - #Juve, #Allegri - #PSG: confermate le nostre anticipazioni di stamane!!! ???? -