Flop della pensione di cittadinanza | chiesta solo dal 3% di anziani poveri

Fantacalcio - ecco la Flop 11 della 35giornata : Sette espulsi, un autogol e un rigore sbagliato. Nella 35ma giornata di campionato c'erano un po' di 'mattoni' da schivare. Il malus, con relativo voto basso in pagella, era dietro l'angolo. Ancora ...

Grande Fratello - top e Flop della quinta puntata : Dopo quella della mamma biologica, per Serena Rutelli - figlia adottiva della giornalista Barbara Palombelli e del politico Francesco Rutelli - questa settimana arriva la lettera del Fratello che non ...

Grande Fratello - top e Flop della quarta puntata : Che bello sarebbe stato essere una mosca per volare nel superattico di Wanda Nara e famiglia nel momento in cui veniva annunciata l'eliminazione di Ivana Icardi dalla casa del Grande Fratello. Per ...

Ciclismo - i top e i Flop della settimana : per l’Italia si esaltano Formolo e Masnada : Freccia Vallone, Liegi-Bastogne-Liegi ma non solo, il programma del calendario italiano con GIro del Trentino e Giro dell’Appennino. Una settimana davvero ricca di appuntamenti quella che si è conclusa: andiamo a scoprire il meglio e il peggio. Top Jakob Fuglsang: finalmente arriva la vittoria tanto attesa, nell’appuntamento più importante. Un 2019 da incorniciare per il danese con la sua Astana: sempre all’attacco, sempre sul ...

Torino - Salvini contestato : “Fascista” - “avete rotto - non ci sono fascisti”. E il Pd diffonde la foto della piazza : “Un Flop” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha fatto tappa a Biella e Torino per le elezioni amministrative, nel primo caso, e per le Regionali nel secondo. Nelle due piazze è stato contestato da un gruppo ristretto di persone. Ma a fare notizia, l’indomani, è la foto di piazza Carlo Alberto diffusa dagli esponenti del Pd locale: “I torinesi non bevono le favole di Salvini, un migliaio di persone scarso per lui” ha scritto Stefano ...

Days Gone Flop o capolavoro? Ecco i voti delle recensioni della critica internazionale : Days Gone è ufficialmente disponibile a partire dalla giornata di oggi ma già ieri abbiamo pubblicato la nostra recensione esattamente come gran parte della critica internazionale.Non potevamo quindi non dare un'occhiata all'accoglienza riservata alla nuova esclusiva PS4. Days Gone ha fatto centro com'è spesso accaduto per i prodotti first-party di Sony o il lavoro di Bend Studio non è riuscito a convincere nonostante diverse idee molto ...

Fantacalcio - ecco la Flop 11 della 33giornata : Weekend quasi da record in fatto di autoreti. Tre giocatori hanno fatto registrare un -2 portando il totale stagionale dei gol 'nella porta sbagliata' a quota 29. In tema espulsioni invece segnaliamo ...

Grande Fratello - top e Flop della terza puntata : Quanto possono essere attendibili i televoti? Poco, pochissimo. Perché dopo una puntata passata a essere fischiato a destra e a manca, non è possibile che il dottor Alberico Lemme abbia superato lo ...

Ciclismo - i top & Flop della settimana. Mathieu van der Poel senza rivali. Valverde - Sagan : dove siete? : Archiviata la prima settimana delle Ardenne, tracciamo un bilancio generale di chi si è messo in luce e chi ha deluso notevolmente tra Freccia del Brabante e l’Amstel Gold Race terminata meno di ventiquattro ore fa. E poi un occhio di riguardo anche per il Giro di Turchia che ci ha tenuto compagnia nella settimana santa. Per quanto riguarda i top, non si può fare altro che partire da Mathieu van der Poel (Corendon Circus). 24 anni e una classe ...

Fantacalcio - ecco la Flop 11 della 32giornata : Il Ceravolo rigorista, contro il Frosinone, aveva fatto la fortuna dei vari fantallenatori. A Superscudetto, l'attaccante del Parma non era così costoso e chi lo aveva scelto in una gara che si ...

Grande Fratello - top e Flop della seconda puntata : La settimana scorsa vi avevamo sottolineato come questo 'Grande Fratello' fosse sempre più una continuazione di 'Pomeriggio cinque', oltre che un'emanazione del potere e della considerazione che ...

Fantacalcio - ecco la Flop 11 della 31giornata : Consigli l'aveva interrotta nella 30ma giornata ma la serie positiva sui rigori è ripresa. Ventuno degli ultimi 22 penalty calciati sono andati a segno. Resta quell'errore di Giaccherini, unico -3 ...

Basket - il Flop dell’Olimpia Milano è anche quello della pallacanestro italiana : E anche quest’anno, si vince il prossimo anno. Ho letto su autorevoli giornali sportivi – in articoli che più che articoli somigliavano al consueto, morbido, tappeto rosso – che l’Olimpia Milano, seppure eliminata anzitempo, sarebbe “notevolmente migliorata” rispetto alle stagioni passate e che le basterebbe tanto così per mettere in fila le big d’Europa. Non è così. L’addio ai playoff d’Eurolega (la massima competizione di ...