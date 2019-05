Di Maio-Salvini, scambio su cannabis

AnnaAscani : Indagato il governatore leghista della Lombardia #Fontana. Perché per lui né Salvini né Di Maio chiedono dimissioni… - AnnaAscani : In commissione Cultura il presidente del Coni Malagò demolisce la riforma M5s-Lega: c'è il rischio che si sfasci l'… - meb : Salvini e Di Maio fanno campagna elettorale ma non governano. E l’Italia perde posizioni. Secondo Bruxelles il PIL… -

"Nella Lega ora arrivano a inventarsi che siamo a favore della droga (folle solo pensarlo).Dispiace si arrivi a ciò pur di qualche voto in più". Così Di, dopo cheha auspicato il ritiro del ddl 5S"sulla droga libera". Ieri lo-Grillo sui ne gozi di cannapa light.si dice oggi soddisfatto per i 3 shop chiusi a shop a Macerata e annuncia una direttiva su quelli che chiama "luoghi di diseducazione di massa".La ministra aveva invitato a non dare "informazioni sbagliate:negli shop non si vende droga".(Di giovedì 9 maggio 2019)