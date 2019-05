ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2019) Un giorno di ordinaria corruzione italiana: quasi un centinaio di indagati nel milanese, tra i quali ben 43 ordinanze cautelari, altri venti politici indagati in Calabria per appalti cosentini. Numeri da grandi retate antimafia, e del resto un retrogusto più o meno deciso di ‘ndrangheta si avverte in entrambe le vicende. Nell’universo rovesciato della corruzione però l’inchiesta viene condotta dalla direzione distrettuale antimafia a, e non a Catanzaro. In Lombardia l’operazione nasce infatti dalla confluenza tra due inchieste: nella prima i magistrati hanno setacciato aderenze e contiguità tra operatori economici locali ed emissari imprenditoriali delle cosche calabresi; nella seconda la loro attenzione si è rivolta a nomine e appalti inquinati in alcune municipalizzate lombarde. A un certo momento gli inquirenti hanno però realizzato che proprio quegli appalti erano terreno ...

CurreriLuca : RT @ilfattoblog: Da Milano a Cosenza, piccole Tangentopoli crescono - annasergi : Di Aderenze, Contiguità e Fluidità da Nord a Sud #corruzione #mafia #appalti - Da Milano a Cosenza, piccole Tangent… - ilfattoblog : Da Milano a Cosenza, piccole Tangentopoli crescono -