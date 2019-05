Crash Team Racing Nitro Fueled | Le personalizzazioni

Crash - Coco e Cortex sfrecciano nel nuovo video di Crash Team Racing : Nitro Fueled : Crash Team Racing: Nitro Fueled è il sogno che si avvera per i tanti fan che erano in attesa del remake di CTR. Il gioco è stato annunciato in occasione dei The Game Awards 2018, con tanto di data di uscita.Il titolo arriverà a giugno su PS4, Switch e Xbox One, e per lenire l'attesa, Activision ha deciso di pubblicare un nuovo video su Twitter, dove possiamo vedere sfrecciare i personaggi di Crash, Coco e Cortex:Sviluppato da Beenox e pubblicato ...

Finto Crash protagonista del nuovo trailer di Crash Team Racing Nitro-Fueled : In molti erano in attesa del remaster dell'amato CTR e, in occasione dei The Game Awards 2018, il sogno è diventato realtà. Activision, infatti, annunciò all'evento Crash Team Racing Nitro-Fueled.Il gioco, in arrivo nel mese di giugno, è stato sviluppato da Beenox e includerà tutti i tracciati e gli altri contenuti del capitolo originale ma anche qualche novità tra nuovi kart e piste inedite. Inoltre, i giocatori potranno cimentarsi anche con il ...

Crash Team Racing : Nitro-Fueled si presenta con un nuovo emozionante trailer : Crash Team Racing: Nitro-Fueled si presenta allo State of Play di PlayStation con un nuovo ed emozionante trailer.Come possiamo vedere nel filmato riproposto di seguito, ci vengono proposte alcune sequenze di gioco assieme alle immagini dei tracciati e delle varie modalità di gioco, tra cui l'immancabile co-op locale a quattro giocatori in split screen.Cosa ne pensate di questo nuovo trailer?Leggi altro...