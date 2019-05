Con la testa | sempre lì

La Raggi a Casal Bruciato difende l'assegnazione della casa ai Rom : Contestata da cittadini della zona : Rimane alta la tensione a casal Bruciato, il quartiere di Roma dove è stata assegnata una casa popolare ad una famiglia Rom con 12 figli scatenando le proteste dei residenti. Questa mattina la sindaca ...

In vendita su un sito borse e gonne Con foto dei lager - protesta dell'Auschwitz Memorial : Sono i prodotti shock messi in vendita dal sito di ecommerce RedBubble, uno dei più famosi al mondo per gli appassionati di abbigliamento, moda e design. La vendita dei prodotti dedicati al tema dell'...

Consegnata casa ai rom - Raggi Contestata a Casalbruciato. Le gridano anche “zingara” : Una giornata di tensione in via Satta, a casal Bruciato, periferia Est di Roma, dove alcuni residenti e militanti di estrema destra, in particolare di casaPound, protestano contro l'assegnazione di un alloggio popolare ad una famiglia rom proveniente dal campo nomadi della Barbuta. La zona e' presidiata da un consistente numero di uomini e mezzi delle forze dell'ordine. E non sono mancate le dure contestazioni nei confronti del sindaco di Roma, ...

Casal Bruciato - la protesta antifascista Contro Casapound prende di mira anche Orfini : “Fuori il Pd - non siete di sinistra” : “Fuori il Pd dalla piazza”. “Non siete di sinistra, andate via”. E ancora: “Antifascisti a giorni alterni, avete cacciato Marino: vergognatevi”. Una parte della piazza antifascista di Casal Bruciato si ribella al Partito democratico. Una protesta nella protesta, dove da una parte non ci si risparmia di stigmatizzare l’atteggiamento di Casapound e dell’estrema destra nei confronti della famiglia serba cui il Comune ha assegnato – legittimamente ...

Casal Bruciato : Raggi Contestata ed insultata dai residenti - anche Di Maio Contrariato : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel primo pomeriggio ha Raggiunto Casal Bruciato dove ha incontrato la famiglia rom assegnataria di un alloggio popolare. Al suo arrivo è stata contestata ed insultata dai residenti e da alcuni esponenti di CasaPound. La prima cittadina grillina ha ribadito che quelle persone hanno tutto il diritto di rimanere nell'appartamento. La sua iniziativa, tuttavia, avrebbe irritato il vicepremier Luigi Di Maio, ...

Casal Bruciato - tensione al presidio antifascista : “Via il Pd dalla piazza”. Contestati militanti dem : tensione, nel quartiere Casal Bruciato di Roma, al presidio antifascista. Alcuni militanti ed elettori del Partito democratico, su indicazione del Pd capitolino, che aveva annunciato la propria partecipazione al sit-in, sono stati Contestati dai manifestanti: “Via il Pd dalla piazza”. Discussioni animate e qualche spintone, come si vede nel video, tra i dem e le persone del presidio. L'articolo Casal Bruciato, tensione al presidio ...

La sindaca Raggi Contestata a Roma da residenti di Casal Bruciato : “Buffona - stai attenta” : «Buffona, non sei il nostro sindaco»: sono le frasi urlate da alcuni residenti di Casal Bruciato alla sindaca Virginia Raggi all’uscita dall’appartamento in via Satta dove ha fatto visita - insieme al vescovo Palmieri - alla famiglia rom assegnataria di una casa popolare. Scortata dalle forze dell’ordine, è stata fischiata, insultata dagli inquilin...

Reddito - 79mila domande al Concorso per 3mila posti da navigator. In testa Campania e Sicilia. 60mila faranno i test : Sono 78.788, un po’ sotto i 100mila attesi dal governo, i candidati per i 3mila posti da navigator alla scadenza dell’avviso per presentare le domande. “Mi auguro che entro la fine di giugno i navigator potranno essere operativi e avviati alla formazione”, ha commentato Mimmo Parisi, presidente dell’Agenzia nazionale per le politiche attive per il lavoro. A guidare la classifica regionale delle candidature è la Campania – ...

Raggi Contestata - va via scortata : «I rom hanno diritto a quella casa»|Il video : La sindaca in visita alla famiglia entrata ieri tra tensioni e polemiche nella casa assegnatale dal Comune. L’auto con la targa contraffatta e senza assicurazione sequestrata al capofamiglia. L’invito del Papa all’incontro col mondo dei nomadi

Rocco Casalino Contestato dai no vax : Passeggiava chiacchierando con alcuni giornalisti e si è ritrovato davanti a Piazza Montecitorio. Lì c'era un bel numero di manifestanti no vax, che da stamattina, 8 Maggio, riempiva la piazza; lo hanno visto e abbondantemente fischiato e ricoperto di urlacci. È successo a Rocco Casalino, portavoce

Pietra miliare per la Missione ExoMars 2020 : il cuore del Rover integrato e testato Con successo : Dopo una fase ingegneristica sfidante, il Laboratorio Analitico (ALD), il cuore del Rover per la Missione ESA ExoMars 2020, è stato integrato e testato con successo da Thales Alenia Space, Joint Venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, nel suo sito di Torino. Ora è pronto per essere integrato nel Rover, denominato Rosalind Franklin, fornito da Airbus Defense and Space nel Regno Unito. Il Rover europeo sarà il primo in grado di scavare a una ...