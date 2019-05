Casal Bruciato | Papa | ' Soffro per notizie contro i rom | non è civiltà'

Casal Bruciato - Conte : legge va applicata : "I numeri della nostra economia mi auguro siano sempre migliori, segnali ce ne sono stati nel primo trimestre".

Casal Bruciato - Conte : legge va applicata : 12.19 "La legge va applicata". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte arrivando al vertice dei leader a Sibiu, a chi chiede delle vicende di Casal Bruciato. "Sono scoraggianti le valutazioni della Commissione europea, non i numeri della nostra economia".Così poi il premier rispondendo alle domande sulle previsioni di primavera della Commissione Ue. "I numeri della nostra economia mi auguro siano sempre migliori, segnali ce ne sono ...

Il Papa coi rom di Casal Bruciato "Soffro - questa non è civiltà..." : Chiara Sarra ? La famiglia rom dal Papa in Vaticano"questa non è civiltà". Dopo la Raggi, pure Papa Francesco sta con i rom di Casal Bruciato dove nei giorni scorsi è scoppiata la protesta contro l'assegnazione di una casa popolare a una famiglia "Vi sono vicino. E quando leggo sui giornali qualcosa brutta vi dico la verità: soffro", ha detto il Pontefice in un incontro di preghiera con rom e sinti, "Oggi ho letto qualcosa di ...

Casal Bruciato - quello di Casapound e Salvini è un mondo alla rovescia : Spacciandosi per “abitanti del quartiere esasperati”, alcuni militanti di Casapound hanno protestato contro la regolare assegnazione di una casa popolare a una famiglia rom con 12 figli, nella periferia romana di Casal Bruciato. Casapound, che dal 2003 occupa abusivamente un intero edificio pubblico al centro di Roma, piazzandoci a scrocco amici e parenti impaccati di soldi. Come la moglie del presidente Gianluca Iannone, socia della catena ...

Casal Bruciato - Conte : “Applicare legge”. Di Maio : “Abbassare la tensione sociale” : “La legge va applicata“. Bastano quattro parole al premier Giuseppe Conte, in Romania per il vertice Ue di Sibiu, per esprimere la sua posizione sulla vicenda di Casal Bruciato. Lo stesso concetto usato dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, che martedì ha fatto visita alla famiglia rom cui il Comune ha assegnato – legittimamente – una casa popolare nel comprensorio di via Sebastiano Satta. “Restano lì, è un loro ...

Casal Bruciato - Di Maio : "Non ce l'ho con la Raggi - sgomberare subito immobile Casapound" : Luigi Di Maio smentisce di essere irritato per quanto accaduto ieri a Casal Bruciato. Secondo indiscrezioni circolati nella giornata di ieri, il vicepremier avrebbe espresso solidarietà nei confronti dei contestatori del sindaco di Roma. “Prima gli italiani”, le parole attribuite a Di Maio e che suonano tanto come uno slogan salviniano, ma il diretto interessato smentisce seccamente."Mi si attribuiscono parole del genere che 'sono irritato e ...

Casal Bruciato - eccessi al vaglio inquirenti : Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Per me vale solo il principio che deve essere rispettata la legge da parte di chiunque: i beni costituzionalmente protetti devono essere salvaguardati. La libertà di manifestare ma nel contempo il rispetto della legge. Naturalmente tutto quello che è accaduto a Casal Bruc

Saviano contro la Polizia di Stato per gli scontri di Casal Bruciato : la risposta ufficiale è autentica : Sta facendo discutere molto in queste ore la storia di Saviano, che nella giornata di ieri ha attaccato duramente la Polizia di Stato per l'approccio avuto a Casal Bruciato, a Roma, in occasione degli scontri e delle tensioni causate da esponenti di Casapound al momento della consegna di un alloggio ad una famiglia rom. Questione assai delicata, che a detta dello scrittore non sarebbe stata gestita in modo corretto dalle Forze dell'Ordine. In ...

Casal Bruciato - Saviano : "Polizia di parte". Gli agenti rispondono : Scambio di battute tra Roberto Saviano e la Polizia via Twitter sul caso della casa assegnata ad una famiglia rom a Roma. Lo scrittore ha attaccato il Ministro dell’Interno Salvini affermando poi che, secondo la sua opinione, nella vicenda la Polizia sarebbe stata colpevole di aver preso iniziative di parte.“Parole ambigue dal Ministro Della Mala Vita su Casal Bruciato per non indispettire i cani feroci di CasaPound che ...

