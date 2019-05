Cacciare Siri non aiuta | M5S crolla nei sondaggi Lega ora è irragiungibile

Sul Fatto del 5 Maggio – Per Cacciare Siri bastano Conte e Toninelli. Salvini si arrende : L’intervista “Il caso Siri non ci farà cadere. Ora meno annunci e balconi” Stefano Buffagni – Il sottosegretario del M5S: “Il suo destino non è una priorità, abbiamo tanto da fare: e basta liti” di Luca De Carolis Ultimissime sull’Apocalisse di Marco Travaglio Digiuno come sono di economia, attendo da 10 mesi che si avverino le previsioni degli esperti sui licenziamenti di massa e il crollo dell’occupazione per il decreto Dignità. ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Maggio : Siri - Salvini si arrende. Mercoledì il Cdm : per Cacciare il sottosegretario bastano Conte e Toninelli : L’intervista “Il caso Siri non ci farà cadere. Ora meno annunci e balconi” Stefano Buffagni – Il sottosegretario del M5S: “Il suo destino non è una priorità, abbiamo tanto da fare: e basta liti” di Luca De Carolis Ultimissime sull’Apocalisse di Marco Travaglio Digiuno come sono di economia, attendo da 10 mesi che si avverino le previsioni degli esperti sui licenziamenti di massa e il crollo dell’occupazione per il decreto Dignità. ...