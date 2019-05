Arrestato il vice di Guaidò | Portato via con una gru

Venezuela - Arrestato il vice di Guaido dai servizi segreti : prelevato in auto con una gru : Il vicepresidente dell'Assemblea nazionale controllata dall'opposizione Venezuelana, Edgar Zambrano, è stato arrestato dal regime di Nicolas Maduro. Lo ha annunciato attraverso il suo account Twitter il presidente ad interim Juan Guaido. "Allertiamo il popolo del Venezuela e la comunità internaziona

