Anticipazioni di New Amsterdam 2° appuntamento | Goodwin teme la morte

(Di giovedì 9 maggio 2019) Il 12 maggio andrà in onda una nuova puntata di "New", le vicende del più famoso ospedale di New York continuano. Si tratta della prima stagione in quanto, così come è capitato in America, la prima stagione della serie è stata divisa in due parti. La seconda puntata di questa seconda tranche di messa in onda televisiva, si divide in tre episodi e verrà trasmessa anche diretta streaming su Mediaset Play, oltre ad essere mandata in onda in replica sul sito. Trama dei 3 episodi del secondoNel primo episodio della serie dal titolo "Depressione", Iggy riuscirà a far rivelare dettagli a Bloom: la donna, infatti, le racconterà alcuni fatti della sua infanzia che non riusciva a rivelare. Max farà assumere due dipendenti dell'ospedale in un altro ambito, per giustificare la loro presenza nella struttura visto che quel fanno è davvero poco. Nel secondo episodio dal titolo ...

