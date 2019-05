The CW boccia Tyler Posey e i suoi Ragazzi Perduti | lo spin off di Jane The Virgin e la

optimaitalia

(Di mercoledì 8 maggio 2019)Il 16 maggio è ancora lontano ma The CW non ha voluto aspettare gli upfronts per dire la sua su alcuni pilot in cantiere che, a quanto pare, non diventeranno serie tv nella prossima stagione televisiva. La primatura illustre riguarda l'amato protagonista di Teen Wolf ovvero. Nei giorni scorsi vi avevamo annunciato che l'attore sarebbe stato uno dei volti della serie ispirata al filmma qualcosa è andato storto e la rete hato il progetto, almeno per ora, perché "non tutti si è amalgamato bene".Secondo alcuni rumors sembra che il progetto di base vada bene ma che il pilot non sia stato molto convincente tanto che si parla di piani rimandati e, addirittura, di un recasting. Questo riguarderà anche il personaggio dio lui alla fine ci sarà? Al momento non ci sono altre notizie ufficiali a riguardo ma i dettagli potrebbero arrivare ...

