Siria, Onu: 150 mila in fuga da Idlib

Sono più di 150i civilini indall'offensiva russa e governativa nel nord-est della: lo riferisce l'Onu in un comunicato in cui denuncia intensi raid aerei su ospedali e altre infrastrutture civili della regione fuori dal controllo di Damasco. "La protezione dei civili resta la preoccupazione maggiore", si afferma nella nota.Il testo afferma che dal 29 aprile al 5 maggio più di 150civili sono fuggiti dalle zone dei bombardamenti in cerca di riparo nella regione di, sotto controllo indiretto turco.(Di mercoledì 8 maggio 2019)