Salone del Libro | Comune e Regione | «Altaforte sia fuori dalla kermesse»

Altaforte - la casa editrice di CasaPound è fuori dal Salone del Libro : Dopo le polemiche dei giorni scorsi, la Città di Torino e la Regione Piemonte, soci fondatori del Salone del Libro, hanno chiesto alla associazione “Torino, la città del Libro”, al Circolo dei Lettori e al Comitato di indirizzo del Salone del Libro che organizzano la manifestazione, di rescindere il contratto con la casa editrice Altaforte.Continua a leggere

Salone del Libro - Feltri : "Su Altaforte polemiche assurde" : Per Vittorio Feltri, le polemiche dietro il Salone del Libro sulla presenza della casa editrice Altaforte, vicina a CasaPound, "sono assurde. Non si capisce perché un editore non possa essere vicino a ...

Torino : Salone del Libro - la Difesa parteciperà con un proprio stand : Il tema dell'edizione di quest'anno del Salone internazionale del Libro è "Il gioco del Mondo" che si "collega anche all'impegno delle Forze Armate alle missioni internazionali per garantire non solo ...

Salone del libro di Torino - Francesco Polacchi indagato per apologia di fascismo : Francesco Polacchi e le sue dichiarazioni finiscono in un fascicolo che la Procura di Torino ha aperto per apologia di fascismo. Il 33enne di Altaforte , casa editrice vicina a CasaPound , è ...

«Giallo» al Salone del Libro : lo stand di Altaforte cambia posto : Fino a martedì, sulla cartina del Salone del Libro di Torino, lo stand della casa editrice Altaforte, vicina a Casapound, si trovava nell’Oval, in posizione X189, accanto a quelli della Pisa University Press, della onlus Telefono Azzurro, della casa editrice Terra Rossa. Oggi non più: in base alla mappa (che si può scaricare online), lo stand della controversa editrice è finita altrove, in posizione certamente più defilata. Nessuna spiegazione ...

Sharjah - l’emirato che punta sulla cultura - è il paese ospite d’onore al Salone Internazionale del Libro di Torino : Sharjah, l’emirato che punta sulla cultura, è il paese ospite d’onore al Salone Internazionale del Libro di Torino (9-13 maggio). Non solo ultramoderno e commerciale, come le vicine Dubai o Abu Dhabi, Sharjah può vantare un vasto patrimonio culturale della tradizione arabo-islamica, aperta al futuro. Una ventina di musei, 620 luoghi di preghiera tra chiese e moschee, festival artistici, sede di una Biennale. Un faro ...

Salone del Libro - indagato per apologia di fascismo l’editore di Altaforte : Lo stand della casa editrice è stato spostato in uno spazio più defilato, probabilmente vicino a quello del ministero della...

Salone del Libro - Torino non sarà infestata dai fascisti. E chi non va sbaglia : Ho frequentato il Salone del Libro per tre edizioni consecutive, dal 2013 al 2015. E mi pare di capire che le cose, in quattro anni, siano cambiate radicalmente. Leggo, ora, che è “infestato dai fascisti”. Non me ne sono accorto: o c’è stato un colpo di mano in seno alla macchina che muove la fiera, oppure il Paese è sull’orlo di una guerra civile. A parte tutto, lo dico chiaramente: questo weekend Torino non sarà invasa dai fascisti (se non ...

Salone del libro - Polacchi (editore Salvini) indagato per apologia di fascismo : “A sinistra c’è mafia culturale” : Alla vigilia dell’inaugurazione del Salone del libro di Torino, Francesco Polacchi, fondatore di Altaforte Edizioni e coordinatore regionale lombardo di Casapound, non sembra essere pentito delle parole pronunciate durante la trasmissione radio “La Zanzara” nella quale si definiva “orgogliosamente fascista”. A Milano, insieme al leader Di Stefano, risponde ai cronisti che gli chiedono conto della frase con un sorriso: “E quindi?”. La Procura di ...

Antonio Pennacchi andrà al Salone del Libro : "Fascismo? Sono solo parole" : “A Torino io vado per parlare del mio romanzo con Bruno Gambarotta, uno dei pochi dotati di ironia in questo Paese. In Italia, di solito, si preferisce fare sarcasmo”, esordisce Antonio Pennacchi, scrittore ed ex operaio, classe 1950.Figlio di una famiglia di coloni trasferitasi dal Veneto nell’Agro Pontino all’epoca della bonifica e Premio Strega 2010 col romanzo Canale Mussolini (Mondadori, 2010), Pennacchi ...