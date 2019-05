Plauso del sindaco di Pozzallo ai giovani

Primo Maggio - la pioggia non ferma il Concertone : dall’uscita di Ambra contro la legge della Lega all’apPlauso per i morti sul lavoro : L’apertura con un successo di Battiato e una sfilata di cantautori e band che rappresentano la “nuova musica popolare” dice Lodo Guenzi, la voce degli Stato Sociale conduttore per un giorno. Ma anche la presa di posizione di Ambra Angiolini contro la proposta di sgravio fiscale per ogni donna assunta, avanzata dalla Lega, e il lungo applauso in ricordo dei lavoratori che hanno perso la vita durante ...

Caso Regeni - la Camera dà via libera alla nascita di una commissione d’inchiesta : Forza Italia si astiene. ApPlauso dell’Aula : Dopo ritardi e rinvii, l’Aula della Camera ha approvato l’istituzione di una commissione monoCamerale di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. In favore del varo della commissione hanno votato tutti i gruppi tranne Forza Italia che si è astenuta, dopo la bocciatura di un proprio emendamento. I sì sono stati 379, gli astenuti 54. Un lungo Applauso dell’Aula ha salutato l’approvazione. Ieri, al momento dell’inizio della ...

Operazione della Dia a Paternò - il Plauso di Saitta - M5S - : 'Caporalato vera e propria piaga sociale' : Approfondimenti Maxi confisca della Dia per circa 10 milioni di euro a un imprenditore di Paternò 19 aprile 2019 Caporalato, sfruttamento e truffe all'Inps: la Dia confisca 10 milioni a un ...

Bandi agricoltura - il Plauso della CIA : La Cia siciliana esprime soddisfazione per l'arrivo dei Bandi per il mondo dell'agricoltura. Adesso si auspica la riforma dei Consorzi di bonifica

Notre-Dame e il ‘coraggio estremo’ dei vigili del fuoco : Plauso di Macron e dei colleghi italiani. Le 11 ore di lavoro in 11 foto : “Hanno dimostrato un coraggio estremo”, ha detto il presidente Emmanuel Macron, ringraziando i 500 vigili del fuoco che si sono mobilitati per salvare la cattedrale di Notre-Dame de Paris dall’incendio scoppiato lunedì pomeriggio. Per domare le fiamme hanno lavorato incessantemente per più di 11 ore. Hanno salvato le torri della facciata, una delle quali aggredite più volte dalle fiamme nel corso della notte. Per ...

Piazzapulita - “i rom non sono uguali a noi”. In studio scatta l’apPlauso del pubblico e Formigli si dissocia : “Mi fate paura” : “I rom sono diversi, non sono uguali a noi. Insegnano ai figli a fare cose che noi non insegneremmo mai”. A dirlo, a Piazzapulita su La7, è Simone, ospite in trasmissione insieme alla fidanzata Noemi. I due vengono dal quartiere Casal Bruciato, dove i residenti hanno protestato per l’assegnazione di una casa popolare a una famiglia rom. In studio, dopo la frase pronunciata dal ragazzo, è partito l’applauso. Qualche minuto ...

Simone - il quindicenne di Torre Maura contro Casapound : 'State a fa leva sulla rabbia della gente'. Plauso Raggi/VIDEO : "State a fa' leva sulla rabbia della gente per racimolare voti. 'Sta cosa di anda' sempre contro le minoranze a me nun me sta bene". Lo dice un quindicenne di Torre Maura che ha preso la parola ...

Tribunale per i diritti del malato : Plauso alle forze dell'ordine per l'operazione "Ti fa stare bene" : "La sanità calabrese da incubo ancora una volta è in cronaca e sotto i riflettori di tutto il Paese con l'operazione ' Ti fa stare bene' che ha visto 16 dipendenti della residenza sanitaria assistenziale San Francesco hospital di Settingiano indagati, ...

Vita in diretta - Tiberio Timperi strappa l'apPlauso della Fialdini e del pubblico : "Un premio speciale" : Un premio speciale in onore di Fabrizio Frizzi, il "conduttore gentile della tv". A lanciare l'idea è Tiberio Timperi, che a La Vita in diretta nel giorno dell'anniversario della morte dello storico conduttore Rai ha voluto ricordarlo come "l'amico di tutti". "Visto che è un esempio di buona tv e an

Spiagge - assessore di Jesolo : “Plauso per l’avvio lavori di ripascimento del litorale” : “Come amministrazione, accogliamo con piacere la notizia delle importanti misure che la Regione Veneto si appresta a mettere in atto a tutela e salvaguardia del litorale est di Jesolo, da anni interessato da un pronunciato fenomeno di erosione della spiaggia che ha ripercussioni sulle molte attività economiche presenti in questa zona“. Così l’assessore all’Ambiente e al Demanio del Comune di Jesolo, Esterina Idra commenta i lavori di ...