Intel core di nuova generazione | i notebook top di gamma per gli appassionati di gaming

I notebook per giocare saranno presto più potenti - Intel preannuncia i processori Core di nona generazione : Oltre a Google Stadia, e a molti giochi di prossima uscita, la conferenza Game Developers Conference 2019 in corso a San Francisco anticipa interessanti novità anche per chi gioca con il notebook. Intel ha infatti annunciato che fra aprile e giugno saranno disponibili i nuovi processori Core di nona generazione della serie H. Questo significa che nel giro di qualche mese esordirà sul mercato un buon numero di portatili ad alte prestazioni, ...