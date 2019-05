Emanuele Trimarchi ex Uomini e Donne | «Pamela Prati è entrata nella ’setta’ come ho

davidemaggio

(Di mercoledì 8 maggio 2019)Rimandate a “data da destinarsi” le nozze di, continuano a spuntarefunghi le testimonianze di personaggi che hanno avuto a che fare con Eliana Michelazzo ePerricciolo, le due agenti della showgirl sarda accusate da settimane di aver ingannato diversi protagonisti della televisione e del gossip. E’ la volta del racconto di, ex corteggiatore dinonchè ex volto della discussa agenzia. Al settimanale Chi il ragazzo dipinge la collaborazione con la Perricciolo e la Michelazzo, iniziata nel 2014, un vero e proprio incubo: “Ho collaborato conPerricciolo ed Eliana Michelazzo per un anno intero. L’anno più brutto della mia vita. Lavorare con loro ha significato perdere un anno di carriera, occasioni, vivere in una stanza senza porte e finestre perché loro prendono in mano la tua vita ...

bollicinevip1 : COLPO DI SCENA NEL CASO MATRIMONIO PRATI: EMANUELE TRIMARCHI RACCONTA UNA VERITÀ SCONVOLGENTE - emanuela_1993 : Abbiamo scoperto anche il motivo della rottura tra Anna e Emanuele trimarchi #Uominiedonne - emanuela_1993 : Le agenti di Pamela Prati sono pericolose, basta leggere le dichiarazioni dell'ex corteggiatore di #Uominiedonne Emanuele trimarchi -