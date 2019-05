Cyber attacchi | top manager tra i più colpiti

Cyber security - fine della tregua tra Cina e Stati Uniti : riprendono gli attacchi hacker : Nei primi mesi del 2015 l’allora presidente degli Stati Uniti , Barack Obama, e quello cinese, Xi Jinping, hanno siglato la tregua . O meglio: la cyber tregua . I due leader si impegnarono infatti a cessare le operazioni di cyberspionaggio che tra i due paesi erano in corso ormai da tempo. Per un po’ l’opera di distensione voluta da Obama ha sortito i suoi effetti e gli attacchi hacker cinesi diretti contro entità statunitensi si sono effettivamente ...

Perché le università sono un obiettivo dei Cyberattacchi (e perché è difficile proteggerle) : sono luoghi aperti, affollati, difficili da proteggere. E allo stesso tempo custodiscono dati preziosi e ricerche che fanno gola agli Stati. Le università sono e saranno sempre più spesso un obiettivo sensibile per gli attacchi informatici. "Proteggere un'università rappresenta una sfida unica rispetto a qualsiasi altro tipo di organizzazione", spiega Max Heinemeyer, Director of Threat Hunting della società specializzata in cybersecurity ...