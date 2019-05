Cairo attacca Uefa e Agnelli | «Poca democrazia»

VIDEO – Cairo attacca Cruciani : «Devo darti della capra!» : Piccola ma intensa lite negli studi di Tiki Taka tra il presidente del Torino, Urbano Cairo , e il conduttore di Radio 24, Giuseppe Cruciani . Il tutto nasce dalla moviola di un’episodio di Torino-Cagliari, Cairo commenta “Cosa c’entra se le due squadre erano sullo 0-0? Se un rigore c’è, lo si dà. Cruciani , devo darti della capra. Non capisci niente di calcio. Capra, capra, capra” Cruciani non subisce e rincalza il ...

Classifica Serie A - Cairo deluso attacca velatamente il Milan : Classifica Serie A – Le polemiche non si placano, la presenza della VAR non aiuta a fare chiarezza, e lamentarsi a volte aiuta. Questo il riassunto di quanto riferito da Urbano Cairo ai microfoni dell’ANSA. Classifica Serie A, la lotta per l’Europa agita gli animi… Sono parole durissime quelle rilasciate dal presidente del Torino, Urbano […] More