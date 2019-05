' Buffona' | Raggi contestata all' arrivo a Casal Bruciato

Casal Bruciato - Virginia Raggi in visita alla famiglia rom assediata : “Mafiosa - schifosa - Buffona. Portali a casa tua” : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, al suo arrivo a casal Bruciato è stata accolta dagli insulti dei partecipanti al sit-in contro l’assegnazione di una casa popolare a una famiglia rom. “Buffona”, “non sei la nostra sindaca”, “Portali a casa tua” sono le urla lanciate contro la prima cittadina che, in tarda mattinata, è arrivata nella periferia della capitale per manifestare la propria solidarietà alle ...