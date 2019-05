19 | 41 | Ddl Concretezza | via libera in commissione Senato | testo alla Camera

tgcom24.mediaset

(Di mercoledì 8 maggio 2019) 08.05.2019 - Disco verde dellaLavoro inal ddl, che è stato approvato senza ulteriori modifiche. Il, in terza lettura a Palazzo Madama, passa ora. Diverse le novità introdotte con il provvedimento: dai concorsi veloci alle impronte digitali per il controllo degli accessi nella Pubblica amministrazione.

