San Severino | il programma completo dell' edizione 2019 della Notte dei Musei

Mostre - letture e convegni : la Notte dei musei a San Severino : Raccolte d'arte, monumenti e chiese aperte fino a tarda ora per ospitare visite guidate, esposizioni, spettacoli e mercatini. Sabato 18 maggio torna la Notte dei musei che, per l'edizione 2019, si riappropria del suo vero significato, ovvero quello di evento unico capace di aprire le porte di musei in ...

Segreti napoletani : San Severino e la maledizione della contessa : La Chiesa dei Santi Severino e Sossio, in via Bartolomeo Capasso, conserva un?antica maledizione legata ad una terribile tragedia del 500. Questo luogo sacro ha origini antichissime. I frati...

Terremoto : Borrelli inaugurerà la sede Prociv di San Severino Marche : Il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli inaugurera’ il prossimo 4 maggio la nuova sede del gruppo comunale di Protezione Civile di San Severino Marche. La struttura, temporanea, circa 110 metri quadrati, e’ destinata ad accogliere tre uffici, una sala riunioni, un archivio e locali per i servizi: il prefabbricato, installato in via Brodolini nel piazzale antistante i magazzini comunali dell’ufficio ...

Sisma - nuova sede Prociv San Severino M. : SAN Severino MARCHE, MACERATA,, 27 APR - Il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli inaugurerà il prossimo 4 maggio la nuova sede del gruppo comunale di Protezione Civile di San ...

Scossa di terremoto nelle Marche - avvertita fra Camerino - Tolentino - San Severino Marche : Una leggera Scossa di terremoto si è verificata nella tarda serata di oggi, esattamente alle ore 23.15, nelle Marche. Secondo le rilevazioni dell'INGV, istituto nazionale di geofisica e...

Mercato San Severino - ritrovato cadavere in un terreno abbandonato : Mercato San Severino. Macabra scoperta nel comune di Mercato San Severino, dove è stato ritrovato il corpo di un uomo abbandonato in un terreno nella zona nota come "Texas". Subito allertate le forze ...

CAMMINA ITALIA - SABATO E DOMENICA INIZIATIVA A San Severino LUCANO : "Una nuova occasione di sviluppo di un turismo che guarda la sostenibilità e salvaguardia del territorio, e che può aiutare l'economia delle nostre aree montane interne, spesso disagiate, ma ...

San Severino. Incidente a Francavilla : morti Carmine Isoldi e la moglie Gilda : Carmine Isoldi (74 anni) e la moglie Gilda di 67 anni di Cropani, frazione di San Severino Lucano, sono morti,

Mercato San Severino : stanziati 3milioni per mitigare il rischio idrogeologico : ... di concerto con il Responsabile del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto dello scorso 6 Marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta ...