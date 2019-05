Polo tecnico Comune di Palermo | competenza dei dirigenti garantisce continuità

Blastingnews

(Di martedì 7 maggio 2019) Contemplare una nuova politica che non domini la gestione degli uffici dele far sì che i ruoli dirigenziali vengano ricoperti da chi possiede adeguate competenze e la giusta dedizione per garantire la corretta funzionalità dei servizi: a riferirlo, il presidente del Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati di, Carmelo Garofalo, che nel suo intervento in merito alla questione del SUE (Sportello Unico per l'Edilizia) e dei disagi subiti daldeldi, invita ad una scelta attenta del corpo dirigenziale al fine di garantire ladei servizi.Il caos irrisolto Lo stesso Garofalo fa notare, inoltre, che la mancata firma della proroga dell'incarico da parte di un dirigente manda in tilt l'intero sistema e questo dimostra la fragilità dell'organizzazione interna degli uffici tecnici.Garofalo, pur non entrando nel merito della ...

PalermoToday : Polo tecnico Comune, presidente del collegio geometri: 'Cambiare modalità di scelta dei dirigenti'… - MondoPalermo : Polo tecnico Comune, presidente del collegio geometri: 'Cambiare modalità di scelta dei dirigenti' - australopythecu : Polo ST1238/CE1238 - Crescent Marino/Blanco/Sky - - -