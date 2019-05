raisport.rai

(Di martedì 7 maggio 2019) 'L'Ajax, dopo il match di andata, è in leggero vantaggio, l'unico modo che abbiamo di andare in finale è vincere qui. Non c'è alternativa, ora abbiamo bidi trovare le giuste energie'. Come gli ...

TUTTOJUVE_COM : Champions, Pochettino: 'Viviamo un sogno' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Champions: Pochettino, viviamo un sogno Tecnico Tottenham: 'Essere obbligati a vincere stimolo in più' -