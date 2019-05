Napoli | l' orchestra suona l' inno franchista per re Felipe

ilgiornale

(Di martedì 7 maggio 2019) Giuseppe Aloisi ReVI e la regina Letizia durante la cerimonia del giuramento L'to al San Carlo diera quello di Franco: la svista che ha fatto sì che Mattarella si scusasse con il reVIIl momento storico è quello che è. Le accuse di totalitarismo vengono ventilate da più parti, ma non possono di certo riguardare il caso dell'che hato l', in virtù del Cotec, dinanzi al reVI, Juan Carlos e il presidente Sergio Mattarella.Trattasi, con ogni probabilità, di una tanto semplice quanto involontaria svista: la musica nazionale della penisola iberica è stata riprodotta tenendo dentro pure i versi di Joseè Maria Peman, che in Spagna ricordano per essere stato particolarmente vicino, da un punto di vista politico-culturale, al regime di Francisco Franco. Una figura, quella del dittatore, che fa ancora ...

