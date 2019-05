Mima l' aereo di Superga | la Juve inibisce il suo tifoso per 5 anni

La Digos scopre il tifoso che ha Mimato il gesto dell'aereo nel derby : per lui Daspo di due anni : E' stato identificato dalla Digos il tifoso bianconero che nello scorso derby all'Allianz Stadium ha allargato le braccia mimando un aereo, offendendo la memoria della squadra granata caduta a Superga,...

Elogio della Juve per l’individuazione del tifoso che Mima l’aereo di Superga : Nei mesi scorsi si era spesso parlato dell’aiuto della tecnologia per combattere il razzismo negli stadi. Sky aveva spiegato che esistono delle telecamere multifocali, installate a Torino all’Allianz Stadium, a Reggio Emilia e a Udine, che permettono di controllare nel dettaglio il pubblico presente sigli spalti. Proprio questa tecnologia si è resa utile nell’identificare il tifoso Juventino che venerdì scorso, durante il derby della ...

