Milano . Elisabetta Guido inaugura giovedì 9 maggio Jazz in Jardino : È stato affidato a Elisabetta Guido , apprezzata cantante e autrice Jazz in arrivo dal Salento (che vanta collaborazioni con artisti

Milano. Jazz - swing e bossanova con la vocalist Elisabetta Guido : ..., a Lecce, con due concerti gospel in programma il 19 e il 28 maggio, e, infine, a Parigi, dal 26 al 30 giugno, con cinque spettacoli per l'associazione Les Baladines. Tornando alle date milanesi, in ...