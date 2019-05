Milan | Salvini tende la mano a Gattuso | “lo adoro e gli offrirò una cena Bakayoko? Lui

Milan - la pace Salvini-Gattuso? "Invito il tecnico a cena. Bakayoko? No - lui no" : L'altro, senza troppi complimenti, gli aveva risposto di pensare alla politica "perché con tutti i problemi che abbiamo nel nostro Paese, se il vicepremier parla di calcio significa che siamo messi ...

Salvini a Milano parla di Napoli : "Migliaia di condannati a spasso" : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini da Milano, dove oggi sono stati arrestati politici e amministratori per presunte mazzette, parla di Napoli. Secondo il leader della Lega in giro per la città "ci sono liberi non alcune centinaia ma parecchie migliaia di condannati in via definitiva che non sono in carcere ma a spasso". Intervenuto all’inaugurazione della nuova sede meneghina dell'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati, ...

Siri - altra inchiesta a Milano su acquisto palazzina. Salvini : 'Mutuo? Reato di molti italiani' : Si potrebbe profilare una nuova tegola giudiziaria per il sottosegretario , in quota , già sotto inchiesta a per una presunta mazzetta da 30 mila euro in cambio di un ritocco di una norma, poi non ...

Siri - altra inchiesta a Milano su acquisto palazzina. Salvini : «Mutuo? Reato di molti italiani» : Armando Siri, si potrebbe profilare una nuova tegola giudiziaria per il sottosegretario, in quota Lega, già sotto inchiesta a Roma per una presunta mazzetta da 30 mila euro in cambio di un...

Milan - l’ennesima frecciata velenosa di Salvini : il vice premier schernisce il club rossonero : Nel corso di un comizio tenuto a Salerno, Matteo Salvini ha lanciato l’ennesima frecciatina al Milan Matteo Salvini non è nuovo a rilasciare durissime critiche nei confronti del Milan, sua squadra del cuore in netta difficoltà in questo periodo. AFP/LaPresse La qualificazione alla prossima Champions League si allontana, complice anche il super campionato dell’Atalanta, motivo per il quale il vice premier non perde tempo a ...

Milan - Salvini ancora ironico : “Più facile la Salernitana in Champions che il Milan…” : Non è la prima volta che utilizza l’ironia, Matteo Salvini, quando parla del “suo” Milan. Tifoso della squadra rossonera, diverse volte il ministro dell’Interno non ha fatto mistero di mostrare tutta la sua delusione per un andamento non esaltante della compagine Milanese, tra poco impegnata in campo contro il Bologna. Milan-Bologna, diretta live della sfida E così, in un comizio a piazza Portanova a Salerno, il ...

Fondi Lega - il pg di Milano impugna la posizione dei Bossi : “La querela di Salvini va estesa anche al senatùr e al figlio” : Va estesa anche a Umberto Bossi e al figlio Renzo la querela presentata dal leader della Lega Matteo Salvini solo nei confronti dell’ex tesoriere del movimento Francesco Belsito. Lo sostiene la Procura generale di Milano che ha impugnato la sentenza con cui a gennaio la Corte d’Appello ha assolto per improcedibilità i due Bossi, ‘salvatì dalla mossa del vice premier, e ha condannato l’ex tesoriere a 1 anno e 8 mesi e 750 euro di multa. I ...

Milan - Salvini ironico : “Spero in Conte - Antonio e non Giuseppe…” : Momento tutt’altro che positivo per il Milan, in ritiro a Milanello e atteso dalla gara di lunedì con il Bologna. Come sempre attento alle vicende rossonero, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha fatto una battuta sulla squadra di cui è tifoso alludendo al possibile prossimo allenatore del Diavolo. “Mi danno del razzista, del fascista, ma io ho solo il problema di essere Milanista e sto vivendo, per questo, un ...

Milan - Matteo Salvini ironizza : “più che il Presidente Conte - vorrei sentire Antonio nuovo allenatore rossonero” : Matteo Salvini, alle prese con il caso Siri, glissa con un paragone calcistico: più che il Presidente del Consiglio Conte, il ministro dell’Interno vorrebbe sentire Antonio Conte come nuovo allenatore del Milan Mentre il caso Siri rischia di dividere le due anime politiche del governo italiano, Matteo Salvini trova il tempo di pensare al suo amato Milan. Il ministro dell’Interno ha ironizzato sulla vicenda Siri, spiegando d non ...

Matteo Salvini - il candidato in provincia di Milano a caccia di voti col nome del vicepremier : Nel comune di Cormano, nel Milanese, il consigliere comunale Gianluca Magni ha studiato una soluzione ingegnosa per racimolare qualche voto in più in vista delle prossime elezioni comunali. Magni si è ...

Droga : Gasparri - 'Salvini blocchi manifestazione Milano pro cannabis' : Roma, 29 apr. (AdnKronos) - “Insisto nel chiedere al ministro Salvini di prendere una posizione più drastica sulla rassegna pro cannabis in programma a Milano nel fine settimana. Forza Italia, con la consigliera comunale Mariastella Gelmini, ha presentato una mozione al Consiglio comunale di Milano

Torino-Milan 2-0 - Salvini attacca : “Fate giocare la Primavera” : TORINO MILAN 2-0, Salvini contro i rossoneri – Quest’anno ci ha abituato Matteo Salvini a sfoghi “da tifoso” dopo pesanti ko della sua squadra del cuore. Più volte il vice Premier e leader della Lega Nord si è lasciato andare a commenti sulle gare del Milan e, anche questa volta, il noto supporter rossonero non […] L'articolo Torino-Milan 2-0, Salvini attacca: “Fate giocare la Primavera” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Salvini attacca Gattuso e lui risponde : "Ha ragione - Milan vergognoso" - Sky TG24 - : Dopo la sconfitta contro il Torino il vicepremier, tifoso rossonero, ha espresso rammarico per la squadra: "Il nostro Milan non c'è più. Cuore, idee, entusiasmo e passione sono rimasti solo agli ...

Milan - Salvini attacca squadra e società : ''Vergogna - fate giocare la primavera'' : Antonio Prisco Duro affondo di Matteo Salvini sui social dopo la sconfitta contro il Torino: ''Vergogna, il nostro Milan non c'è più, fate giocare i ragazzi della primavera'' Il Milan affonda a Torino pregiudicando la corsa alla qualificazione in Champions League e non si è fatto attendere il commento di un tifoso d'eccezione come Matteo Salvini. Subito dopo la sconfitta, Salvini ha espresso tutta la sua inquietudine sul momento di ...